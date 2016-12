Rupert Grind a avut gripă porcină

Interpretul rolului Ron Weasley din seria Harry Potter a suferit de o formă uşoară de gripă porcină, aflîndu-se în prezent în perioada de recuperare. Rupert Grint a luat o pauză de cîteva zile de la filmări, însă a revenit pe platourile pe care se toarnă cel mai recent film al seriei, intitulat „Harry Potter and the Deathly Hallows”. În plus, starea lui de sănătate îi va permite să fie prezent la premiera mondială a peliculei „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, ce are loc marţi, la Londra. „Şi-a revenit şi abia aşteaptă să se alăture echipei de filmare”, a afirmat impresarul actorului, care a adăugat că doctorul lui Rupert Grint a confirmat că tînărul de 20 de ani nu riscă să îi contamineze cu boala şi pe alţii.

Rupert Grint a jucat în toate filmele din seria Harry Potter, dar şi în comedia britanică „Thunderpants” şi în „Driving Lessons”, unde a avut-o ca parteneră pe Julie Walters. În prezent, filmează pentru „Harry Potter and the Deathly Hallows”, adaptare după ultima carte a seriei scrisă de JK Rowling despre adolescentul vrăjitor şi prietenii săi.