Rupert Murdoch dictează linia editorială a tabloidelor sale

Magnatul de presă australian a recunoscut că dispune de controlul editorial asupra tabloidelor britanice din grupul său News Corp, dar susţine că nu intervine în linia editorială a cotidianului „The Times” sau a canalului de televiziune Sky News. Potrivit unei anchete parlamentare ale cărei rezultate au fost date publicităţii vineri seară, „Rupert Murdoch face distincţie între publicaţiile de referinţă „The Times” şi „The Sunday Times” şi tabloidele „The Sun” şi „The News of the World””.

Pentru „The Sun”, cotidianul britanic cu cel mai mare tiraj şi „News of the World”, Rupert Murdoch a explicat că este un proprietar tradiţional, care exercită un control editorial asupra marilor probleme, cum ar fi ce partid să susţină în timpul alegerilor sau ce linie politică să adopte în privinţa subiectelor referitoare la Europa, au arătat membrii comisiei pentru pentru mass-media a Camerei Lorzilor. Legea îl împiedică însă să dea indicaţii redactorilor-şefi de la „The Times” şi „The Sunday Times”. „Există un comitet pentru independenţa ziarului, pentru a se asigura că nu poate interfera şi că nu poate spune niciodată faceţi cutare sau cutare, chiar dacă îi întreabă adesea ce fac”, se arată în procesele verbale ale acestei anchete. Parlamentarii explică faptul că Rupert Murdoch face aceeaşi distincţie şi între tabloidul american „The New York Post” şi cotidianul economic „The Wall Street Journal”, al cărui control a fost preluat recent de News Corp. prin oferta făcută grupului de informaţii financiare Dow Jones. Magnatul presei crede că Sky News, canalul britanic de ştiri, ar fi mai popular, dacă ar semăna mai mult cu Fox News Channel, canal american de televiziune care are poziţii vădit pro-Bush, fiind o alternativă reală la BBC.

Achiziţionarea, în luna august, a „Wall Street Journal” de către News Corp., gigantul mondial al media care deţine 175 de titluri în lume, precum şi a canalelor Fox News din SUA şi a grupului BSkyB în Marea Britanie, a suscitat temeri legate de independenţa cotidianului american de referinţă.