Rupert Murdoch renunţă la funcţii

Magnatul australiano-american Rupert Murdoch, în vârstă de 81 de ani, şi-a dat demisia din toate funcţiile pe care le deţinea în holding-ul News Corporation. Magnatul media a renunţat la funcţiile de conducere din NI Group Ltd, NewsCorp Investments şi Times Newspaper Holdings. Totodată, se va retrage şi din consiliile de administraţie ale mai multor companii cu afaceri în SUA, Australia şi India. Angajaţii publicaţiilor ”The Sun”, ”The Times” şi ”The Sunday Times” au primit, sâmbătă, o notă anunţând demisia şefului lor. Directorul executiv al News International, Tom Mockridge, a precizat că retragerea lui Rupert Murdoch face parte din planul de împărţire a holdingului în două, divizia editorială, pe de o parte şi divizia de divertisment, de altă parte. Rupert Murdoch rămâne director executiv doar la divizia de divertisment. Manevra a avut rolul de a proteja activităţile de televiziune şi producţia de filme, mai profitabile, de cele editoriale, mai ales pe fondul scandalului interceptărilor telefonice, ce a afectat numeroase publicaţii britanice aparţinând acestui grup media. În contextul scindării, grupul News International şi-a schimbat numele în NI Group Limited. În urma deciziei luate în luna iunie de Consiliul de Administraţie, divizia de filme şi televiziune, inclusiv studiourile 20th Century Fox, reţeaua de televiziune Fox şi postul Fox News, va fi separată de cea care include ziarele şi editurile grupului media. Din grupul editorial News Corp. fac parte publicaţii precum “The Wall Street Journal”, “The Times of London”, “The Australian”, “The New York Post”, “The Herald Sun”, precum şi editura HarperCollins. Conform experţilor, divizia editorială va fi mult mai mică decât cea de divertisment. Familia Murdoch va păstra în continuare controlul efectiv asupra ambelor divizii rezultate în urma scindării.

Reputaţia lui Rupert Murdoch a fost grav afectată de scandalul interceptărilor ilegale ale telefoanelor, izbucnit anul trecut, în Mare Britanie. Scandalul i-a avut în centru pe jurnaliştii de la tabloidul ”The News of The World”, publicaţie între timp desfiinţată.