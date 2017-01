Rupert Murdoch vrea să creeze un colos media

Magnatul Rupert Murdoch urmăreşte să cumpere Time Warner, una dintre cele mai mari companii media, şi să creeze un colos la nivel internaţional. Rupert Murdoch, care deţine deja unul dintre cele mai mari grupuri media din lume, format din companiile 21st Century Fox şi News Corporation, şi-ar fi manifestat interesul pentru a cumpăra Time Warner, un alt conglomerat internaţional de media.

Rupert Murdoch, în vârstă de 83 de ani, va participa la Sun Valley Conference, care se va desfăşura în statul american Idaho, în perioada 8 - 13 iulie, şi care este unul dintre cele mai exclusiviste evenimente ale industriei de telecomunicaţii şi de media din lume. La eveniment sunt aşteptaţi unii dintre cei mai importanţi şefi ai unor companii media din lume, între care Jeff Bewkes, CEO al Time Warner, Jeffrey Katzenberg, CEO al DreamWorks Animation, Leslie Moonves, CEO al CBS, Philippe Dauman, CEO al Viacom, şi Brad Grey, cel care conduce Paramount Pictures, dar şi John Malone, preşedintele Liberty Media, Mark Zuckerberg, co-fondator al Facebook, şi Tim Cook, directorul executiv al Apple. Rupert Murdoch va participa la ediţia din acest an a evenimentului ”înarmat cu bani şi apetit pentru o tranzacţie majoră”. Interesul lui Murdoch pentru Time Warner, în ciuda valorii sale estimate la 62 de miliarde de dolari, a făcut obiectul speculaţiilor industriei media în ultima vreme. Omul de afaceri australiano-american râvneşte la compania care deţine, printre altele, reţeaua de televiziune HBO, dar are şi alte ţinte, conform unui fost angajat al companiei deţinute de celebrul magnat. Reprezentanţii celor două companii au refuzat să comenteze acest subiect. Potrivit huffingtonpost.com, dacă se va încheia această tranzacţie, compania formată din actualul imperiu al lui Rupert Murdoch şi din grupul Time Warner va fi ”un megacolos, un gigant de proporţii inimaginabile”.

Magnatul media Rupert Murdoch este fondatorul şi preşedintele grupului media News Corporation. News Corporation a finalizat, până la sfârşitul lunii iunie 2013, proiectul său de scindare în companii diferite a diviziei editoriale de activităţile de divertisment. Divizia de cinema şi televiziune (denumită 21st Century Fox), care include studiourile 20th Century Fox, reţeaua de televiziune Fox şi postul Fox News, a fost separată de cea care include ziarele şi operaţiunile de publishing ale grupului News Corp. Din grupul media News Corp. fac parte şi publicaţiile americane ”The Wall Street Journal” şi ”The New York Post”, dar şi ziarele britanice ”Sunday Times” şi ”The Sun”, precum şi ”The Australian” şi editurile HarperCollins şi Harlequin Enterprises. Grupul Time Warner a anunţat anul trecut că a decis să vândă divizia de publishing, Time Inc., şi să se concentreze asupra activităţilor din cinema (Warner Bros.) şi televiziune (CNN, HBO, Cartoon Network, TCM etc.). Operaţiunea ar fi trebuit să fie finalizată până la sfârşitul anului trecut, iar Time Inc., care deţine revistele ”Time”, ”Sports Illustrated”, ”Fortune” şi ”People”, să fi devenit deja o companie independentă listată la bursă. Însă această operaţiune a fost amânată şi va fi realizată în această vară.