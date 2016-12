Rupt în bătaie, în plină stradă

Un tînăr în vîrstă de 19 ani, din Constanţa, a ajuns, în noaptea de miercuri spre joi, în urgenţa Spitalului Judeţean, după ce a fost rupt în bătaie pe o stradă din Năvodari. „Eram în faţa unui bloc, împreună cu doi amici. Stăteam de vorbă, cînd am văzut că un Audi A4, model nou, tot dă tîrcoale prin zonă. În maşină, pe scaunul din dreapta faţă, se afla Adi Buda. Cred că îl căuta pe un amic de-al meu, cu care a avut un conflict. Mi-am văzut de treabă, fără să bănuiesc ce va urma. La un moment dat, după vreo 20 de minute, de după un bloc au apărut vreo 30 de inşi care au venit spre noi înarmaţi cu bîte, răngi şi bucăţi de fier striat. Băieţii cu care eram au reuşit să scape mai ieftin: unul a fost lovit cu un par în spate, iar celălalt a fost înjunghiat în picior, dar au reuşit să fugă. Pe mine m-au prins. Prima lovitură pe care am primit-o a fost o bîtă în ceafă. După a şaptea sau a opta izbitură, am căzut din picioare, dar am avut suficientă prezenţă de spirit ca să-mi acopăr capul cu mîinile. Timp de vreo două minute au dat în mine cu tot ce au apucat: bîte, răngi, fier striat. Cele mai multe lovituri au fost peste mîini, picioare şi spate. Mi-au rupt mîna dreaptă în două locuri şi mi-au făcut spatele praf. Mi-au povestit martorii că, la un moment dat, ajunseseră să se certe care să dea în mine. Unii dintre ei aveau cagule pe faţă”, a declarat Alexandru Ionuţ Vasile. După ce şi-au terminat “treaba”, agresorii s-au făcut nevăzuţi. Martorii scenelor de groază au sunat la 112 şi au cerut ajutor. Alexandru Ionuţ Vasile a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat. Pînă ieri după-amiază, oamenii legii nu primiseră încă nicio plîngere de la victimele agresiunii. Alexandru Ionuţ Vasile crede că indivizii care l-au snopit în bătaie au vrut să transmită în acest fel un mesaj. “Adi Buda are un conflict cu un prieten de-al meu. Cred că ei îl căutau pe amicul meu, dar, pentru că nu l-au găsit acolo, s-au răzbunat pe mine. Au vrut să-i arate ce i se va întîmpla şi lui”, spune Alexandru Ionuţ Vasile. Poliţiştii din Năvodari vor deschide o anchetă în acest caz pentru a elucida împrejurările exacte în care s-a petrecut incidentul şi pentru a-i identifica pe autori.