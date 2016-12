Ruptură în USL

DEZICERE Uniunea Social Liberală a fost scurtcircuitată, ieri, după ce preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că rupe relaţia cu PC în cadrul Alianţei de Centru Dreapta (ACD). Deocamdată, ruptura este la nivel declarativ. Însă, spune Antonescu, o oficializare a dezmembrării alianţei la nivel juridic ar fi „o formalizare igienică”, în situaţia în care acest lucru nu ar afecta USL. „O să vedem din punct de vedere juridic care sunt consecinţele, pentru că nu dorim să prejudiciem funcţionarea şi statutul juridic ale USL. Dar, de facto, ACD nu mai există şi nu mai există demult. Asta nu înseamnă că noi dorim să provocăm vreo tulburare în interiorul USL”, a afirmat liderul liberalilor. Deşi răceala în interiorul ACD datează de câteva luni, scandalul dintre PNL şi PC s-a acutizat zilele trecute, când preşedintele fondator al conservatorilor, Dan Voiculescu, l-a atacat pe Crin Antonescu, spunând că „încearcă să se împrietenească cu PDL şi Traian Băsescu”. Afirmaţia l-a scos din sărite pe liberal, care a reacţionat spunând că afirmaţia lui Voiculescu este „profund neruşinată”. Iar mânia liderului PNL a continuat ieri, când s-a dezis de PC. Ba mai mult, Antonescu s-a luat ieri şi de preşedintele PC, Daniel Constantin, despre care a spus că este doar un subordonat al lui Victor Ponta, motiv pentru care nu a avut un dialog cu acesta, liberalul invocând absenţa unei poziţii din partea lui Constantin în criza din USL legată de procurori.

REACŢIE Nici preşedintele PC nu s-a lăsat mai prejos şi i-a replicat lui Antonescu, spunându-i că strategia acestuia este profund greşită şi că doreşte ca liderul PNL „să iasă din spirala confruntării şi să trateze PC cu respectul cuvenit unui partener”. „Am văzut în ultima perioadă că Antonescu contrează pe toată lumea. Ponta e parşivel, eu sunt subordonat, Voiculescu e neruşinat, dar nu am văzut nimic la adresa lui Băsescu. Antonescu face afirmaţii gratuite la adresa partenerilor din USL şi cred că, prin această abordare, el riscă foarte mult”, a spus Constantin. Întrebat dacă PC îl mai sprijină pe Antonescu la alegerile prezidenţiale, Daniel Constantin a afirmat că formaţiunea sa are de respectat un protocol, dar dacă preşedintele PNL nu mai doreşte acest lucru, „nu este nicio problemă”. În fine, liderul PC a mai spus că el se ocupă de guvernare şi crede că acest lucru trebuie să-l facă toată lumea din USL. De partea cealaltă, implicaţi indirect în acest scandal, social-democraţii spun că cele două partide care formează ACD trebuie să-şi rezolve problemele între ele. În plus, preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, şi-a exprimat speranţa ca înţelepciunea să îi ajute pe liberali şi pe social-democraţi să consolideze USL, susţinând că şi într-o familie apar frecuşuri.