Rusaliile, credinţe şi obiceiuri

Credincioşii ortodocşi au întâmpinat, duminică, la Catedrală, Rusaliile, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli, aşa cum se istoriseşte în cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament. La Constanţa, catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” aproape că a fost neîncăpătoare pentru credincioşii care au venit, dis-de-dimineaţă, să asiste la Sfânta Liturghie, săvârşită de Înaltpreasfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. „Am venit şi pentru slujbă, dar şi pentru a asculta cuvântul de învăţătură al Înaltpreasfinţitului. Biserica mă linişteşte. Plec de aici împăcată. Ieri, (sâmbătă - n.r.) am fost la mormântul tatălui meu şi am împărţit pomană, iar acum vreau să mă rog pentru sufletul lui şi să aprind o lumânare”, a spus unul dintre credincioşii prezenţi la slujbă. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, Duminica Cincizecimii, numită în popor şi Duminica Rusaliilor, este sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli, aşa cum se istoriseşte în cartea Faptele Apostolilor din Noul Testament. „Acest eveniment, ce are loc la 50 zile de la Învierea Domnului, încheie descoperirea faţă de lume şi de creaţie a lui Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos şi întemeiază Biserica”, a declarat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, Călin Gavrilaş. Potrivit tradiţiei, în zilele următoare marilor Praznice Împărăteşti sărbătorim persoanele care au slujit ca instrumente în iconomia mântuirii sau care au avut un rol în desfăşurarea acesteia. De aceea, luni, a doua zi după Rusalii, prăznuim Sfânta Treime, plinătatea dumnezeirii. Moşii de vară, ţinuţi în sâmbăta Rusaliilor, repezintă unul dintre cele mai importante momente ale cultului morţilor. Înainte se credea că sufletele morţilor, după ce au părăsit mormintele în Joia Mare şi au zburat slobode timp de 50 de zile, se întorc în lumea subterană. Pentru ca această reîntoarcere să se desfăşoare fără incidente, oamenii săvârşeau rituri de înduplecare şi de îmbunare a spiritelor morţilor: împodobeau gospodăriile şi mormintele cu ramuri de tei şi făceau pomeni fastuoase, practici ce s-au păstrat până astăzi.