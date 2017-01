Rusaliile, ziua când frunzele de nuc te apără de rele

13:42:38 / 31 Mai 2015

pnt.silviu

Nu sunt preot si nici nu am rude care slujesc....nu cunosc numarul de preoti care slujesc in tara sau nr. Preotilor care slujesc in diaspora un lucru sa fie inteles preoti sunt legatura intre duhul sfant biserica si cei ca mine pacatosul si nevrednicul ....preoti nu sunt sfinti la judecata dreapta vor da socoteala la fel ca si mine ....daca as fi mai vrednic decat iei poate as indrazni sai judec dar asta ar face din mine un pacatos mai mare caci judecata este un pacat numai dumnezeu este drptul judecator .