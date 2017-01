Ruşanu, convins că peste patru ani se va reveni la votul pe liste

Vicepreşedintele PNL Dan Radu Ruşanu a declarat, ieri, la şcoala de vară a TNL de la Costineşti, că experimentul sistemului de vot uninominal este total greşit şi şi-a exprimat convingerea că, peste patru ani, la viitoarele alegeri, se va reveni la sistemul votului pe liste. “Acest experiment de vot uninominal, din punctul meu de vedere, este total greşit şi văd că din ce în ce mai mulţi analişti politici şi oameni din societatea civilă încep să recunoască acest lucru, după ce l-au susţinut în urmă cu cîţiva ani, cu foarte multă ardoare, avînd senzaţia că este un mod deosebit, extraordinar în care fiecare cetăţean are o şansă să-şi voteze candidatul, Acum se recunoaşte din ce în ce mai mult că a fost o greşeală”, a susţinut Ruşanu. Liderul PNL le-a explicat tinerilor liberali că se va reveni la votul pe liste pentru că votul uninominal este foarte rar în lumea democrată, întrucît “nu întăreşte o disciplină de partid, ci întăreşte o frondă în fiecare partid”. Deputatul le-a atras atenţia tinerilor din PNL că alegerile uninominale sînt mult mai scumpe, că sînt mai uşoare colegiile în care partidul sub sigla căruia candidezi are mai mulţi primari, dar şi că, în mediul rural, campania se face mult mai greu. Întrebat dacă se aşteaptă modificări în viaţa unui partid în urma uninominalului, Ruşanu a spus că vor fi multe surprize şi că se poate modifica componenţa conducerii partidului. În replică, vicepreşedintele PNL Puiu Haşotti a declarat ieri că nu este de acord cu Ruşanu. În opinia lui Haşotti, legea electorală actuală este bună, chiar dacă are şi părţi care ar putea fi îmbunătăţite, dar a precizat că “parcă” nu ar fi de acord cu Ruşanu şi cu revenirea la sistemul de liste. Haşotti a adăugat că nu trebuie să-şi imagineze nimeni că această lege va rezolva nivelul de trai, pensiile, ci este doar “un mic pas înainte”.