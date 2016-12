Ruşanu: „Salariile din ASF vor scădea cu 50%“

Luat la ochi de DNA, la cererea lui Băsescu, şeful Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Radu Ruşanu, de obicei discret, şi-a dat drumul la gură, răspunzând, în cadrul unei emisiuni TV, la acuzaţiile de nepotism din ASF şi la plângerile faţă de veniturile ridicate ale membrilor conducerii. „În 2013, se aplicau două prime - una de vacanţă şi una de sfârşit de an, care erau cuprinse în contractul colectiv de muncă. Haideţi să fim riguroşi: salariile de 72.000 şi 68.000 euro ale mele şi ale prim-vicepreşedintelui, Daniel Dăianu, sunt mult mai mici, în jur de 50.000 euro. S-a aprobat prin OUG că salariul este de 14.000 euro, dar nu puteam să reziliez contractul colectiv la patru luni după înfiinţarea ASF. Pentru 2014, am desfiinţat bonusurile. Oricum, când am venit, am găsit salarii mult mai mari - erau prime de confidenţialitate de 45% din salariu, bonusuri de vechime de 25% şi aşa mai departe. Pentru 2014, am negociat cu sindicatele şi salariile se vor reduce cu până la 50%“, a explicat Ruşanu. El a mai precizat că la ASF se lucrează mult mai mult comparativ cu alte instituţii similare din Europa: „Salariile nu sunt atât de mici în UE. La alte instituţii din afară se dau chiar şi prime de şedinţă. România este o piaţă nereglementată 100%, mult mai dificil de administrat“. Cât despre acuzaţiile de nepotism, Ruşanu a spus că, la înfiinţarea ASF, toate persoanele respective se aflau deja acolo şi nu a putut să le dea afară doar pentru că erau rude cu anumiţi politicieni: „De la 1 martie vom începe o reevaluare a angajaţilor. Circa 33% vor pleca acasă“.