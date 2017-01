Rusescu aduce victoria Stelei

07:00:08 / 18 Mai 2015

Pentru cine ai jucat Victoras?

Toate posturile sportive TV,multe posture de radio,toata presa sportive scrisa isi pune aceasta intrebare. La unison toti intreaba pentru cine a jucat Victoras. Originar din TgMures,fost component al echipei locale si decis sa se mute dupa casatorie in TgMures a avut doua situatii in care prin ceeace a facut NU A FOST PE PLACUL FCSB! De cand balanta in lupta pt titlu s-a inclinat si pt ASA,toata presa scrisa,vizuala si audio a trecut de partea FCSB. Nimeni nu se intreaba,sau nu vrea,de ce apararea Brasovului a fost varza si Rusescu inscrie doua goluri ca in curteascolii. Nimeni nu se intreaba pt cine a jucat Mutu,portarul brasovenilor. Si daca drept rasplata pentru acest 2-3 Brasovul va castiga la...Viitorul? Nimeni nu se intreaba pentru cine a jucat Bejan,cel care a gresit grav la fazele cu Victoras. Bejan are trecut juniorat la FCSB si se pare ca aceasta l-ar dori iar in lotul sau. Numeni nu se intreaba cum de Diaconu,seful arbitrilor,cu trecut sportiv cunoscut,deleaga pe R,Petrescu si Tudor,cu erbitraje si simpatii pt echipa bucuresteana. Saptamana aceasta Campania va continua pt ca Astra,care nu prea mai are obiectiv pe finalul campionatului sa lupte pe viata si pe moarte in meciul cu ASA,asa cum au luptat Pandurii,Viitorul si Petrolul. In orice caz eu il inteleg pe Victoras,indiferent daca a jucat cu inima sau cu mintea si nu este cazul intr-un fotbal plin de murdarii sail scoatem vinovatul de serviciu