Rusia acuză Washingtonul că susţine... terorismul

11:22:13 / 30 Septembrie 2016

Coruptia si minciuna ruseasca

Rusii sunt raul pe pamant. Ce-au cautat in Siria, Georgia, Ucraina, Osetia, Abhazia, Moldova etc. Jeguri de oameni corupti. Cei mai mari mincinosi si needucati oameni de pe Glob. S-au bagat peste tot ca rasul in curul calului si-au facut rahatul praf.