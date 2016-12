Rusia ameninţă cu folosirea forţei nucleare

21:30:27 / 02 Aprilie 2015

IADUL MORTII

In ultima saptamana VEDEM CU INGRIJORARE pregatirea pentru APARAREA IADULUI MORTII - care va fi Apocaliptic-ROMANIA., Am vazut GARNITURI DE TREN CU ARMAMENT N.A.T.O.sosit la M. Kogalniceanu., date pe toate posturile de televiziune, Dar sunt convins ca asemenea actiuni dupa cum se lauda analistul Radu Tudor , au sosit si pe calea aerului cat si naval sau mai ales naval. In concluzie Romania solicita americanilor, cere si primeste un mare arsenal militar, Romania se inarmeaza contra vecinilor de-la rasarit-RUSIA., Pentru a continua comentariu , plec in analiza dela faptul ca in Ucraina au fost OMORATI in razboiul cu RUSIA- razboi doar terestu- peste 6.ooo de oameni., Si acum urmeaza o intrebare logica, rationala si de bun simt??? Cati americani mor intro conflagratie Romania- Rusia , stiind ca america se afla la peste 10.000 de kilometri??? Nici unul sau unu doi din luptatori,. Dar cine moare??? Toti locuitorii din sud-estul romaniei,. SA NE FEREASCA DUMNEZEU DE UN ASEMENEA CATACLISM SI CATASTROFA>< SINGURA SOLUTIE ESTE = P A C E A = ,DEZARMAREA si nu INARMAREA, Eu am trait ORORILE celui de al II-lea Razboi Mondial care se purta cu zebeu, grenada , ghioaga si tunurile trase de soldati,. Pe morti ii manca jivinile iar pe cei MUTILATi ,durerile, chinurile si moartea cu coasa,. Nu cred ca rusia va ataca vreodata ROMANIA, dar daca toata ziua de dimineata pana la miezu noptii, ii tot denigrati, barfiti si in batjocora, si diversionism ii amenintati, nu cred ca cea mai puternica armata de pe glob sa treaca cu vederea aceste abjectii., NU VA BATETI JOC DE OMENIRE ,DE INDEPENDENTA, SUVERANITATE SI BUNA INTELEGERE CU VECINII,. Invatati MAXIMA: Camasa este mai aproape de piele decat haina.!!! ABTINITIVA DE-LA JIGNIRI si INSCITARI, caci pe pamant a doua viata nu exista.,