Rusia ameninţă NATO, Polonia țipă după ajutor

Zilele trecute, SUA anunțau că își vor spori efectivele militare în șase țări din Europa de Est, pentru a preveni eventuale agresiuni rusești. Acum, Rusia pregăteşte un răspuns... asimetric în faţa consolidării NATO în Europa de Est, ameninţă ambasadorul rus la NATO. ”Desigur, răspunsul nostru va fi complet asimetric. Va fi calibrat să corespundă ideilor noastre cu privire la nivelul ameninţării militare, să fie mai eficient şi nu prea scump”, a ameninţat Aleksandr Gruşko. ”Putem observa că SUA continuă să-şi sporească prezenţa militară în Europa, punând accent pe frontul estic. Nu suntem observatori pasivi. Aplicăm sistematic toate măsurile militare care sunt necesare pentru a compensa această sporire a prezenţei militare total nejustificate”, a avertizat el.

În opinia ambasadorului rus, Summitul NATO de la Varşovia pare că va continua tendinţa acestei consolidări militare a flancului estic european. El a apreciat că în cadrul viitorului Summit NATO ar putea fi adoptate măsuri suplimentare de reformare a armatei şi forţelor de ordine din Ucraina. De asemenea, Gruşko a declarat că Rusia consideră rotirea trupelor NATO drept o încălcare a Acordului Rusia - NATO din anii '90, pe care Moscova îl numeşte Actul Fondator, care interzice mobilizarea de trupe combatante suplimentare în estul Europei. În afară de această rotire, acţiunile NATO în Europa încalcă Actul Fondator inclusiv din punct de vedere formal, a denunţat Gruşko. ”Construirea a două baze pe segmentul european al sistemului global antibalistic este în desfăşurare. Baza din România a ajuns în faza de pregătire operaţională, iar predarea comenzii către NATO a fost programată pentru mai. Construirea unei instalaţii în Polonia continuă şi ea”, a spus el.

După amenințările... proferate de ruși, Polonia va cere, în mod oficial, NATO efective militare permanente, sisteme de rachete şi suplimentarea numărului avioanelor de vânătoare F-35, a declarat premierul Andrzej Duda într-un discurs rostit la German Marshall Fund, în Washington. El a exprimat preocupare în legătură cu acţiunile Rusiei de consolidare a capacităţilor militare în zona baltică. ”Dacă am avea 200 de avioane de vânătoare F-16 faţă de cele 48 de acum, am avea o capacitate aeriană reală şi am putea utiliza rachete de croazieră. Nu aş vrea să utilizez cuvântul „dorinţă“, dar dacă am primi şi avioane F-35 am avea garanţia siguranţei; Polonia, ca membră UE şi NATO, are dreptul să primească tehnologie militară de cel mai înalt nivel”, a spus Duda. ”NATO trebuie să transforme patrulele aeriene din zona Mării Baltice într-o forţă care să poată apăra ţările baltice în caz de război”, a afirmat recent generalul american Philip Breedlove, comandantul în exerciţiu al forţelor NATO din Europa, în ceea ce este un avertisment adresat Rusiei.

SUA au anunţat că vor trimite militari suplimentari în Europa de Est, probabil și în România, începând din anul 2017, în contextul măsurilor de garantare a securităţii pe fondul acţiunilor Rusiei. Vineri, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a îndulcit puțin tonul ambasadorului rus la NATO și a declarat că Rusia nu este interesată de escaladarea confruntării cu NATO.

