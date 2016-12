Rusia ar putea lansa rachete asupra SI în Siria de pe navele sale din Mediterana

05:13:45 / 18 Octombrie 2015

Război mondial ?

De căteva zile postul REALITATEA TV şi alte posturi TV precum Antena 3 sperie lumea cu iminenţa izbucnirii unui război mondial din cauza Rusiei. De fapt a fost aşa şi acum un timp,, când au izbucnit conflictele din Ucraina. O scurtă analiză. Comentariile nu sunt de prisos dar trebuie să înţelegem mai bine situaţia. Nu cred că acum se joacă viitorul omenirii. Istoria recentă a dovedit că orice criză politică îşi are leacul. Defetiştii diferitelor posturi TV pot influenţa negativ percepţia maselor. Veţi spune că nu este vorba de defetism deoarece nu suntem în război. Suntem în război mediatic şi de propagandă. Mă întreba o doamnă profesoară de istorie dacă va fi război mondial din cauza Rusiei; sau măcar război local. Aşa a înţeles de la televizor. I-am răspuns că un război local se poate transforma în război mondial, dar niciodată un război mondial nu va putea izbucnii decât prin voinţa a cel puţin două super-puteri. Ceea ce cred că este imposibil. Astăzi Marile Puteri nu sunt pregătite pentru un război nimicitor Să vedem filmul "Sum of All Fears" - 2002, unul dintre filmele care arată oamenilor de rând ce înseamnă responsabilitatea liderilor Marilor Puteri nucleare. Este un film dramatic şi cu un scenariu foarte aproape de adevăr. Suntem fragili, suntem expuşi la pericolul unui război nimicitor, dar nu trebuie să fim defetişti. Oamenii sunt derutaţi, speriaţi şi în România, Rusia este arătată drept agresor. Este o prostie din partea ministrului apărării, parcă îl cheamă Duşa. Ne găsim noi mari şi tari în NATO să atăcăm Rusia, etc... Guvernul Ponta trebuie să tempereze astfel de declaraţii ale ministrului apărării, care implica politica externă a României. La fel şi Administraţia Prezidenţială. Păi ce forţe dislocăm noi in Turcia să apărăm flancul estic NATO ? Noi nu suntem în stare să ne apărăm teritoriul dacă ne atacă Ungaria, să admitem, dar să apărăm Turcia, care are cea mai mare armată din Europa. Acest ministru trebuie să îşi dea demisia. România a mai avut un ministru care pregătea declarativ atacarea Rusiei. Cum Doamne ajung ăştia miniştrii ? În fond acţiunile Rusiei nu sunt priorităţile noastre şi nu privesc securitatea României. Rusia nu este ostilă Romăniei. Dislocări de forţe terestre americane, NATO, etc... sunt bani irosiţi. Haideţi să fim realişti. Totul se joacă politic.