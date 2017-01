Rusia are un plan de acţiune, dar e prematur să-l dezvăluie

Crucişătorul „Moskva“ din cadrul Flotei ruse din Marea Neagră, denumit de NATO „ucigaşul de portavioane”, a fost redirecţionat în estul Mării Mediterane, deşi planul iniţial prevedea să acosteze în portul Mindelo din Capul Verde, a relatat, ieri, agenţia rusă de presă Interfax. În zece zile, crucişătorul va merge în estul Mării Mediterane. De asemenea, Rusia a suspendat livrarea de rachete sol-aer de tip S300 Siriei, după cum a anunţat, ieri, preşedintele rus, Vladimir Putin.

Rusia are un plan de acţiune în cazul în care preşedintele american, Barack Obama, va obţine sprijinul Congresului privind utilizarea forţei împotriva Siriei, a declarat preşedintele rus într-un interviu acordat, marţi seara, agenţiei de presă Associated Press şi postului de televiziune Pervîi Kanal, cu prilejul Summit-ului G-20 de la Sankt-Petersburg (5-6 septembrie): „Avem ideile noastre despre ce şi cum să facem în cazul unei acţiuni în forţă sau fără forţă în Siria, dar încă este prematur să vorbim despre aceasta”. Putin a abordat şi alte chestiuni în afară de Siria, exprimând părerea că, uneori, are impresia că „Departamentul de Stat al SUA este interesat ca în Rusia să persiste o situaţie instabilă”. Preşedintele rus a lăsat să se înţeleagă că nu este deranjat de decizia lui Barack Obama de a se întâlni cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu ocazia Summit-ului de la Sankt Petersburg. După cum au relatat anterior unele agenţii de presă, în timpul Summit-ului G-20, Obama se va întâlni cu reprezentanţi ai ONG-urilor ruse şi ai minorităţilor sexuale. În acelaşi timp, Vladimir Putin a negat zvonurile că s-ar plictisi în timpul convorbirilor cu Obama: „discuţiile mele cu Obama sunt întotdeauna foarte constructive, foarte substanţiale şi destul de sincere. În acest sens, preşedintele SUA este un interlocutor foarte bun”.

Putin a avertizat ieri Congresul american împotriva aprobării unor acţiuni militare în Siria, care ar constitui, în opinia sa, o agresiune, dacă ar avea loc în afara cadrului ONU. „Siria, aşa cum ştim, nu atacă SUA, deci nu poate fi vorba despre (auto)apărare. Iată, acum, Congresul şi Senatul SUA sunt ocupate să legitimeze o agresiune, iar noi stăm cu toţii lipiţi de ecranele televizoarelor să vedem dacă aceasta este autorizată sau nu”, a mai spus Putin, subliniind că o aprobare a unor acţiuni militare în Siria ar fi inadmisibilă. Regimul sirian nu va ceda în faţa ameninţărilor occidentale, chiar dacă ar avea loc un al treilea război mondial, a declarat, ieri, Faycal Moqdad, adjunctul ministrului sirian de Externe.

90 DE ZILE DE RAIDURI Un nou proiect de rezoluţie parlamentară, a cărui copie a fost obţinută de AFP, a fost elaborat marţi, în Senatul american, pentru a-l autoriza pe preşedintele Obama să declanşeze lovituri militare în Siria, pe o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea extinderii la 90 de zile. Această versiune a proiectului ce autorizează recurgerea la forţă împotriva regimului condus de Bashar al-Assad înlocuieşte iniţiativa legislativă trimisă Congresului, sâmbătă, de Casa Albă şi care s-a considerat că îi oferă preşedintelui SUA o libertate prea mare de acţiune. Rezoluţia nu autorizează folosirea forţelor armate americane la sol în Siria şi urmăreşte să obţină sprijinul congresmenilor democraţi şi republicani sceptici. Obama a îndemnat, ieri, comunitatea internaţională să nu rămână tăcută faţă de „barbaria din Siria”. „Premierul suedez şi cu mine suntem de acord asupra faptului că, faţă de o asemenea barbarie, comunitatea internaţională nu poate să rămână tăcută”, a declarat Obama într-o conferinţă de presă comună cu şeful Guvernului suedez, Fredrik Reinfeldt, la Stockholm.

SPRIJIN NECONDIŢIONAT Turcia este gata să participe în orice moment la o coaliţie pentru o intervenţie militară în Siria, o operaţiune pe care o consideră justificată de atacurile contra civililor, indiferent că se dovedeşte sau nu că regimul preşedintelui Bashar al-Assad a folosit arme chimice, a declarat, ieri, prim-ministrul turc, Recep Tayyip Erdogan, într-o conferinţă de presă înaintea plecării la Summit-ul G20 de la Sankt Petersburg. Erdogan a subliniat că este convins că regimul lui Bashar al-Assad a folosit arme chimice în atacul din 21 august în apropiere de Damasc, în urma căruia au murit circa 1.300 de persoane. Erdogan l-a criticat pe preşedintele rus, care se opune unei operaţiuni militare de răspuns împotriva Siriei, pe motiv că nu s-a dovedit responsabilitatea regimului de la Damasc pentru atacul cu arme chimice.

AMERICANII SE OPUN Majoritatea americanilor se opun unor atacuri ale ţării lor împotriva regimului sirian, arată două sondaje publicate marţi. Aproape una din două persoane (48%) se declară împotriva unor atacuri aeriene americane împotriva Siriei, faţă de 29% care se declară în favoarea acestora (23% nu au nicio opinie), potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center for the People and the Press. Opoziţia faţă de o intervenţie americană împotriva lui Bashar al-Assad pare mai conturată decât într-un alt sondaj realizat pentru ABC şi „The Washington Post”: 36% dintre persoanele intervievate susţin această eventualitate, faţă de 59% care se opun şi 5% care nu au nicio opinie. Chiar dacă alte ţări, ca Marea Britanie sau Franţa, ar participa la această operaţiune, doar 46% dintre persoanele intervievate sunt favorabile unei intervenţii, faţă de 51% care se opun, potrivit anchetei ABC / „The Washington Post”. În acest sondaj, însăşi ideea de a înarma rebelii sirieni pare foarte nepopulară: 70% se opun, faţă de 27% care o susţin. Aproape trei sferturi dintre persoanele intervievate de Pew (74%) cred că atacurile în Siria s-ar traduce prin represalii împotriva SUA şi aliaţilor lor în regiune, iar peste şase din zece (61%) cred că acestea ar duce la un angajament pe termen lung în ţară. Abia o treime (33%) cred că ele ar permite efectiv descurajarea pe viitor a folosirii armelor chimice. Sondajul Pew Research Center a fost realizat în perioada 29 august - 1 septembrie, pe un eşantion din 1.000 de adulţi şi are o marjă de eroare de 3,7 puncte. Sondajul ABC / „The Washington Post”, realizat între 28 august şi 1 septembrie, pe 1.012 persoane, are o marjă de eroare de 3,5 puncte.

VOT ÎN PARLAMENT Aproape trei sferturi dintre francezi (74%) vor ca Parlamentul să se pronunţe printr-un vot asupra unei intervenţii militare a Franţei în Siria, conform unui sondaj al institutului CSA pentru postul de televiziune BFMTV. 42% dintre persoanele chestionate susţin pe deplin acest vot al Adunării Generale şi al Senatului, iar 32% - destul de mult. Parlamentul francez s-a reunit ieri pentru o dezbatere fără vot privind pertinenţa unei intervenţii în Siria, în aşteptarea votului din Congresul american, începând cu 9 septembrie. Constituţia franceză prevede ca Guvernul să ceară o autorizaţie Parlamentului dacă o operaţiune externă se prelungeşte mai mult de patru luni. Sondajul a fost realizat la 2 şi 3 septembrie, pe internet, pe un eşantion naţional de 953 de persoane cu vârste de cel puţin 18 ani, conform metodei cotelor.