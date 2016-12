Rusia are zece batalioane la granița cu Ucraina. Soldații ruși intervin direct în luptele de la Debalțeve

22:48:49 / 11 Februarie 2015

doar comentarii...

Ucrainienii s-au saturat de comentariile de pe margine a americanilor. Ar trebui ajutati in teren cu trupe si arme. Altfel in cel mult un an, Ucraina posibil nu va mai exista. Cu razboiul in apropiere, €uro se va prabusi si el, iar noi Europenii vom junge saraci. Razboiul slabeste €uro, francul si lira englezeasca.