Rusia cere compensații Turciei pentru doborârea avionului militar

16:43:36 / 16 Decembrie 2015

Bravo Turcia, Bravo Erdogan

Da voi cand va cereti scuze ca intrati cu avioanele in spatiul N.A.T.O. la intimidare. Sa treceti si pe la noi ca dupa aia ne cerem scuze cand va doboram avionul. O sa gasiti cutia neagra la centrele de colectare a fierului vechi. Dar in avion sa fie tupeistul ala de Rogozin, sa nu mai trimita copii cu avioanele. Il asteptam pe Rogozin cu bombardierul ala cu care se lauda el ca vine si ne arata noua romanilor cine sunt. Bravo Turcia, la mai multe daca Putin cu K.G.B.-istii lui sunt tupeisti si nesimtiti. Turcia nu e Crimeea asa cum N.A.T.O. nu e Giorgia. Putin nu ne confunda ca deja ai bagat Rusia in izolare si ai saracit poporul rus mintind-ul cu propaganda ta nesimtita.