Rusia îndreaptă cele mai moderne radare spre Marea Neagră

Vineri a început summitul NATO de la Varșovia, ”lung prilej de vorbe și de ipoteze”, cum ar spune Topârceanu al nostru. Deja, înaintea deschiderii summitului, secretarul general al NATO a trecut în revistă eternele subiecte, anunțând și că o brigadă românească va fi transformată în brigadă multinațională, în contextul sporirii apărării pe frontul estic al Alianței. Rusia pretinde că întărirea flancului estic al NATO constituie o amenințare la adresa ei, NATO neagă și își vede de treabă, oferind astfel pretextul unei întăriri militare și logistice și a Mamei Rusii, înspre țara noastră, din păcate! Ce-am fost și ce-am ajuns: după ce bunicii noștri au așteptat americanii și s-au trezit cu rușii, acum, au venit americanii, dar ce folos, că ne trezim îndată și cu rușii. Ce îngrămădeală, la propriu și la figurat!

În contextul anticipării consolidării flancului estic al NATO, Rusia a anunțat amplasarea celor mai noi sisteme radar în Crimeea și Marea Baltică, începând din 2017, aratăgandul.info, citat de B1tv. Respectivele sisteme radar, cunoscute sub denumirea poetică de Floarea Soarelui, vor supraveghea tot ce mișcă în aer și în apă, pe o distanță de 450 de kilometri, adică toate avioanele și navele de luptă, ceea ce înseamnă că vor putea fi identificate toate navele care intră în Marea Neagră prin Bosfor.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat vineri că o brigadă românească va fi transformată într-una multinațională, pentru a întări prezența NATO în sud-estul Europei. În cadrul unui discurs susținut înainte de summitul NATO de la Varșovia, Stoltenberg a prezentat provocările la care Alianța Nord-Atlantică trebuie să răspundă, prefigurând principalele subiecte de discuție de la summit. Oficialul NATO a declarat că ”în cadrul summitului vor fi luate decizii având ca scop ”consolidarea apărării colective și capacitatea de descurajare. Și pentru a proiecta stabilitate dincolo de frontierele noastre. Astăzi vom decide să întărim prezența noastră pe flancul de est al Alianței. În Estonia, Letonia, Lituania şi aici, în Polonia, vom desfăşura, prin rotaţie, batalioane multinaţionale. De asemenea, vom transforma o brigadă românească într-una multinaţională, pentru a consolida prezenţa în zona de sud-est a NATO. Summitul de la Varșovia are loc într-un moment definitoriu în istoria Alianței, cu amenințări imprevizibile și provocări complexe din mai multe direcții. NATO a răspuns. Am inițiat o consolidare a apărării noastre colective și de descurajare, cea mai semnificativă de la sfârșitul Războiului Rece”. Jens Stoltenberg a vorbit pe larg și despre relațiile cu Moscova, reiterând faptul că ”NATO nu caută confruntarea. Noi nu vrem un nou Război Rece. Războiul Rece este istorie. Și ar trebui să rămână istorie. Vom continua să cautăm să avem un dialog constructiv și semnificativ cu Rusia, pentru a face clare intențiile noastre, pentru a soluționa orice neînțelegeri și pentru a reduce riscul de incidente militare sau accidente care ar putea scăpa de sub control. Rusia este cel mai mare vecin și o parte integrantă a securității europene, așa că un dialog continuu este esențial”. Totodată, Stoltenberg a mai precizat că ”NATO își va reconfirma angajamentul față de partenerii săi din est, Ucraina, Georgia și R. Moldova, pentru a-i ajuta să reziste presiunilor externe și pentru a le permite să ducă la bun sfârșit reformele”.

În cadrul discursului său, Stoltenberg a atins și subiectul ieșirii Marii Britanii din UE, în urma referendumului din data de 23 iunie. ”Brexitul nu va afecta poziția importantă a Regatului Unit în cadrul NATO. Unitatea și cooperarea dintre NATO și UE rămân la fel de importante ca întodeauna. În ultimii ani, lumea s-a schimbat dramatic. Și noi continuăm să ne schimbăm odată cu ea”, a concluzionat înaltul oficial NATO.