Rusia intensifică măsurile de supravieţuire în caz de conflict atomic

23:15:38 / 24 Octombrie 2016

Rusii au, noi nu avem !

Din poza se vede un capac imens din metal care acopera accesul spre un buncar mare. Noi nu avem asa ceva si daca din grreseala sau intentie Constanta devina target sovietic nuclear ne-am prapadit cu totii, si vorba marelui actor Constantin Tanase : Rau era cu „der, die, das!” Da-i mai rau cu „davai ceas!” De la Nistru pan’ la Don Davai ceas, davai palton Davai ceas, davai mosie Haraso tovarasie! Si cu asta ce-am facut? ********************** Si cu asta ce-am facut? Ne-am trezit din hibernare Si-am strigat cat am putut: Sus Cutare! Jos Cutare! Si cu asta ce-am facut? Am dorit, cu mic, cu mare, Si-am luptat, cum am stiut, S-avem noua guvernare, Si cu asta ce-am facut? Ca mai bine sa ne fie, Ne-a crescut salariul brut, Dar traim in saracie, Si cu asta ce-am facut? Ia coruptia amploare, Cum nicicand nu s-a vazut, Scoatem totul la vanzare, Si cu asta ce-am facut? Pentru-a castiga o paine, Multi o iau de la-nceput, Ratacesc prin tari straine, Si cu asta ce-am facut? Traversam ani grei cu crize, Leul iar a decazut, Cresc intruna taxe-accize, Si cu asta ce-am facut? Totul este ca-nainte, De belele n-am trecut, Se trag sforile, se minte, Si cu asta ce-am facut? Se urzesc pe-ascuns vendete, Cum nicicand nu s-a vazut, ?ara-i plina de vedete, Si cu asta ce-am facut? Pleaca-ai nostri, vin ai nostri! E sloganul cunoscut; Iarasi am votat ca prostii, Si cu asta ce-am facut?