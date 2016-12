Rusia interzice total importurile de sare din UE și Ucraina

Decretul emis de Guvernul rus privind interdicţia importului de sare (inclusiv sare alimentară) din ţările care au impus sancţiuni Rusiei a intrat marţi în vigoare şi vizează 26 de ţări cu exporturi de sare în valoare de 424.300 de tone în luna august 2016, sau 40,2% din volumul total al livrărilor, transmite Itar Tass, potrivit Agerpres.

În paralel, producătorii ruşi au promis că vor majora producţia şi vor substitui importurile. Aproape toţi participaţii de pe piaţa internă de sare au subliniat că Rusia are rezerve mari de sare şi poate substitui complet importurile. De exemplu, cel mai mare producător de sare din Rusia, Russol, a anunţat că şi-a majorat volumul producţiei în 2016 cu 15%. 'Compania noastră este capabilă să substituie întregul volum al importurilor în Rusia', a declarat directorul comercial de la Russol, Alexey Bulychev.

Potrivit Ministerul rus al Agriculturii, ponderea ţărilor vizate de măsurile adoptate de Moscova este egală cu 17,8% din totalul livrărilor de sare alimentară în Rusia în 2015, precum şi 63,9% din livrările de sare tehnică. Necesarul Rusiei de sare alimentară se ridică la 1,3 milioane de tone, iar în cazul sării tehnice la aproximativ patru milioane ed tone pe an. În fiecare an, Rusia produce 3,6 milioane tone de sare dar companiile ruseşti au potenţialul de a-şi majora producţia la 6,1 milioane tone pe an.

În luna august 2014, Rusia a restricţionat importurile de produse alimentare din mai multe ţări occidentale, care l-a rândul lor au introdus sancţiuni pentru rolul Moscovei în criza din Ucraina. În luna august a acestui an, Rusia a prelungit embargoul alimentar până la finele lui 2017, iar în luna septembrie a inclus şi sarea pe lista produselor care sunt interzise să fie importate în Rusia.