Rusia monitorizează mişcările unei fregate americane în Marea Neagră

Fregata americană USS Klakring a intrat în apele Mării Negre şi este monitorizată îndeaproape de Rusia, a anunţat Marina rusă. „Flota Mării Negre monitorizează mişcările navei de război americane în Marea Neagră”, a declarat un oficial al forţelor navale ruse, adăugînd că fregata este primul vas militar american care a intrat în Marea Neagră în acest an. Nava urmează să staţioneze în portul bulgar Varna, înainte de a se îndrepta către portul ucrainean Sevastopol şi cel georgian Batumi. Municipalitatea din Sevastopol a anunţat că a discutat măsurile necesare pentru a asigura securitatea echipajului american pe durata şederii în port. Fregata din clasa Oliver Hazard Perry a fost numită în onoarea amiralului Thomas B. Klakring, care a trăit între anii 1904–1975. A fost lansată la apă pe data de 19 februarie 1982, portul său de bază este Mayport din Florida şi face parte din escadronul 14 Destroyer. Are o capacitate de 4,100 de tone, iar motto-ul său este Freedom Through Vigilance, în traducere Libertate prin vigilenţă.

Nu este prima dată cîn prezenţa unui vas militar american în Marea Neagră crează tensiune. În luna noiembrie a anului trecut, nava USS Mount Whitney a staţionat în Sevastopol, dar şi-a redus durata vizitei din cauza protestelor populaţiei din zonă. Locuitorii din Crimeea, zonă cu o importantă populaţie rusofonă, organizează frecvent proteste faţă de vizitele navelor din state NATO. Conducerea pro-occidentală a Ucrainei şi-a propus ca obiectiv aderarea la NATO încă din 2004, după venirea la putere a preşedintelui Viktor Iuşcenko.