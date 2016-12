Rusia nu are planuri agresive și nu amenință pe nimeni

03:17:27 / 26 Iunie 2015

Pinochio

Tatucul Tzar Putin (am citit undeva ca ar avea radacini in logofatul Putina, plecat cu Dimitrie Cantemir la rusi, dupa infringerea lor - am uitat unde a fost, ce vreti, nu mai am memoria de acum...doi ani!) minte de-i creste nasul cu fiecare vorba. Crimeea a luat-o! Are oameni si echipament in Ucraina de est, a fost o statie de rachete ruseasca ce a doborit avionul malaiezian. Porcii, de la Piotr Pervii au aceeasi politica, expnsiune, depopularea teritoriului ocupat si popularea cu rusnaci, care, dupa patruzeci, cincizeci de ani ridica pretentii rusofile (Ucraina, tarile baltice, Basarabia, Georgia..etc). Svinia!