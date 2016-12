Rusia penalizează Europa

16:37:20 / 02 Iunie 2015

Alfa-Omon

@Urban Putin e un lider adevarat care tine la tara lui ,nu un dobitoc capitalist caruia i s-a urcat democratia la cap. Foarte bine face Rusia,stati linistiti,si economic si militar. Este in alianta BRICS,iar acum face investitii majore in China,India,Iran,Africa de Sud,Brazilia,Argentina. Sua si UE sprijina terorismul islamic si fascistii de la Kiev,un regim ilegal si anti-democratic. Dar lasati ca vor plati si ei corespunzator... Acum au inceput sa tipe,dar nu-i mai asculta nimeni...Rusia nu va uita si nu va ierta genocidul din estul Ucrainei impotriva populatiei ruse. Au inceput sa tipe din cauza ca sanctiunile impuse Rusiei ii afecteaza de fapt pe ei,iar Rusia a anuntat ca va opri gazul prin Ucraina si va livra prin Turcia. Occidentalii vor plati pentru mizeriile facute poporului rus,iar Rusia nu trebuie sa faca nimic,se descurca singuri de minune. Sa vedem ce vor face cand se va supara ISIS si va ataca tari europene sau america. Ei,atunci chiar va fi o problema...Rusia nu are nici un interes sa intervina. Rusia ucide teroristii,nu negociaza cu ei sau ii declara martiri asa cum fac altii. America a sprijinit teroristii si fascistii,iar acum va plati cand acestia se vor intoarce impotriva ei. @Jirinovski Jirinovski,Dughin,Biden sau McCain sunt niste ultranationalisti religiosi dementi,niste agenti acoperiti ai serviciilor. Rusia e o tara adevarata,care isi apara interesele si cetatenii. Apropo de Dughin,vezi ca FSB a pus pe urmele lui unitatile speciale de interventie Alfa-Omon in Romania,si Beta-Omon in Moldova.