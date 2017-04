Rusia poate ataca statele baltice în 24 de ore de la primirea ordinului! Reacţia NATO?

Rusia și-a dezvoltat capacitatea de a lansa un atac asupra statelor baltice în termen de 24 de ore de la o eventuală decizie în acest sens, ceea ce limitează opțiunile NATO de a răspunde altfel decât având deja desfășurate forțe militare în regiune, a anunțat luni Serviciul de informații lituanian, transmite Reuters. Lituania, Letonia și Estonia - anexate în anii '40 de Uniunea Sovietică, dar în prezent membre ale NATO și ale Uniunii Europene - au temeri sporite referitor la o eventuală intervenție rusă după preluarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia, în 2014. În evaluarea sa anuală a riscurilor de securitate, Serviciul de informații de la Vilnius a estimat că Rusia și-a sporit și modernizat forțele militare din regiunea Kaliningrad anul trecut. ''Acesta este un semnal către NATO pentru a-și îmbunătăți viteza de decizie. Timpul de reacție a NATO nu este atât de scurt cât ne-am dori să fie'', a spus ministrul Apărării lituanian, Raimundas Karoblis.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a ținut să risipească temerile Lituaniei, pe care le-a pus pe seama sentimentelor antiruse. ''Există o rusofobie totală, isteria rusofobiei continuă. Moscova a sprijinit întotdeauna relațiile bune cu țările baltice'', a afirmat Peskov în conferința sa zilnică de presă. La summitul NATO de la Varșovia, din iulie anul trecut, s-a decis desfășurarea a patru batalioane în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice - câte unul în Polonia, Lituania, Letonia și Estonia - în cadrul măsurilor de contracarare a amenințării reprezentate de Rusia. Obiectivul NATO este de a preveni repetarea scenariului ucrainean și o anexare ipotetică de către Rusia a unei părți a teritoriului uneia dintre fostele republici baltice sovietice.

Din batalionul din nord-estul Poloniei, sub comandament american și a cărui desfășurare este prevăzută la începutul acestei luni, fac parte peste 900 de militari americani, circa 150 de infanteriști britanici și 120 de soldați români. Batalionul din Letonia (sub comandament canadian), cel din Lituania (sub comandament german) și cel din Estonia (sub comandament britanic) vor deveni operaționale în luna iunie a acestui an. NATO și-a multiplicat exercițiile în estul Europei pentru a verifica nivelul de pregătire a trupelor sale și a da asigurări țările membre din estul Europei. Alianța Nord-Atlantică a trimis, de asemenea, avioane suplimentare pentru a da noi asigurări de protecție a granițelor aeriene de-a lungul coastelor statelor baltice.