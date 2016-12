Rusia promite că nu va invada estul Ucrainei

17:51:05 / 16 Martie 2014

Bravooo, Putin,.........

Interesant, cum atit SUA,inclusiv celelalte puteri politice ale lumii, invoca motiv primordial, pierderea capitalurilor celor mai marii companii, dar, adevarul ca datorita capitalurilor exesive al acestor Companii, 70% din populatia globului sufera din lipsa strictului necesar de trai, iar 30% sint propietarii marilor Companii, care tot ei sint cei ce le este frica de pierderea bogatiilor. Rusine celor ce invoca acest motiv, bine face Putin sa reuseasca sa aduca echilibrul social in Europa, iar Obama, Merkel si ceilalti sa isi conduca tarile, cum au condus si innainte de distrugerea comunismului, sa nu uitam, cum in perioada comunismului, atit in Romania, cit si in celelalte tarii, ce aveau protectia Rusiei, nu exista, droguri,pistoale,hoti,si avocatii ca ciupercile dupa ploie.