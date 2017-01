Rusia pune presiune pe România

Adjunctul misiunii SUA la NATO, Earle Litzenberger, consideră că Rusia vrea să pună presiune asupra Aliaților, inclusiv România fiind vizată de această abordare. "Rusia încearcă să divizeze NATO şi unitatea Alianţei. Am explicat foarte clar - şi Rusia ştie asta - că sistemul antirachetă pe care NATO îl amplasează în România este destinat să contracareze ameninţările venite din afara Europei, în special din Orientul Mijlociu. Nu este îndreptat împotriva Rusiei şi nu schimbă în niciun fel echilibrul strategic nuclear din Europa", a declarat, miercuri, la Bucureşti, Earle Litzenberger. El a mai precizat că NATO şi SUA au încercat în zadar, în mai multe rânduri, să aibă un dialog cu Rusia pe această temă. Litzenberger a discutat și despre subiectul sancțiunilor impuse Rusiei, pe care le-a catalogat drept "ferme" și neașteptate pentru oficialii de la Kremlin. "Corelate cu scăderea dramatică a preţului ţiţeiului, au afectat grav economia rusă, restrângând serios capacitatea Rusiei de a furniza un standard decent de viaţă locuitorilor săi", a adăugat Earle Litzenberger. "Cred că Rusia a făcut multe greşeli care au agravat, probabil, impactul sancţiunilor", a mai spus oficialul SUA, adăugând că Moscova a început să reducă nivelul cheltuielilor. În privința Moldovei, oficialul SUA a precizat că "are o poziţie dificilă din cauza situaţiei din Transnistria. Continuăm să sprijinim şi să negociem o soluţie în ceea ce priveşte integritatea teritorială şi suveranitatea Moldovei. Sprijinim procesul de negociere "5 plus 2", în vederea găsirii unei soluţii. Monitorizăm situaţia în Transnistria, aşa cum facem în toate ţările din vecinătatea estică a Alianţei", a declarat Earle Litzenberger.