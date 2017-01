Rusia, SUA şi Europa au livrat arme guvernelor represive din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord

SUA, Rusia şi ţări europene, inclusiv din Est, au furnizat armament guvernelor represive din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, înainte de revoluţiile din 2011, deşi au avut dovezi privind posibilitatea încălcării grave a drepturilor omului, arată un raport al Amnesty International (AI) publicat ieri. ”Aceste constatări subliniază eşecul controalelor existente asupra exporturilor de armament, cu toate lacunele lor şi subliniază necesitatea unui tratat privind comerţul cu arme global şi eficient, care să ţină seama pe deplin de necesitatea respectării drepturilor omului”, a declarat Helen Hughes, coordonatorul AI al acestui raport intitulat ”Transferuri de armament în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord: Lecţii pentru un tratat privind comerţul cu arme eficient” (Arms Transfers to The Middle East and North Africa: Lessons for an Effective Arms Trade Treaty)

Cu toate acestea, comunitatea internaţională a realizat în 2011 nişte paşi spre restricţionarea furnizării de armament în Bahrain, Egipt, Libia, Siria şi Yemen, recunoaşte organizaţia. Principalii furnizori de armament către aceste cinci ţări, citaţi în raport, sunt SUA, Rusia, Marea Britanie, Italia, Germania, Franţa, Austria, Belgia, Bulgaria şi Cehia. De asemenea, cel puţin 11 ţări au oferit asistenţă militară sau au efectuat exporturi de armament, muniţie şi echipamente în Yemen, unde în 2011 au fost ucise aproximativ 200 de persoane. Între aceste ţări, AI citează Bulgaria, Cehia, Germania, Italia, Rusia, Turcia, Ucraina, Marea Britanie şi SUA. Experţii AI au identificat, totodată, zece state ale căror guverne au autorizat, începând din 2005, furnizarea de armament, muniţie şi echipament către regimul lui Muammar Gaddafi, între care Belgia, Franţa, Germania, Italia, Rusia, Spania şi Marea Britanie. Organizaţia a descoperit, la Misrata, proiectile spaniole cu submuniţie şi obuze de tip MAT-120, a căror vânzare a fost autorizată în 2007, după ce au fost utilizate de forţele pro-Gaddafi. Acest tip de armament este interzis acum, printr-o convenţie semnată de Spania la aproximativ un an de la furnizarea de submuniţie Libiei. Cel puţin 20 de state au vândut şi furnizat Egiptului arme de calibru mic, muniţie, gaze lacrimogene, agenţi de control în timpul revoltelor şi alte echipamente.

SUA, cu livrări de 1,3 miliarde de dolari, au fost cel mai mare furnizor. Între alţi furnizori de acest tip, Amnesty citează Austria, Belgia, Bulgaria, Italia şi Elveţia. ”Embargo-ul asupra armelor vine, de obicei, «puţin cam prea târziu», atunci când este vorba despre crize implicând drepturile omului”, a conchis Helen Hughes.