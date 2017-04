Rusia tace şi face, iar miniștrii de Externe din UE discută steril despre configurația viitoare a puterii în Siria

Situaţia din Siria, ce pare fără de speranţă, este readusă din când în când în discuţie la marea masă a dezbaterilor europene. Nu că ar conta cu adevărat ce se discută în Europa, atâta vreme cât Putin este cel care dictează soarta preşedintelui sirian, Bashar al-Assad, iar Rusia şi-a concentrat efective puternice în zonă. Cu toate aceste lucruri superştiute, şefii diplomației din Uniunea Europeană (UE) au reiterat luni la Luxemburg că, în opinia lor, Bashar al-Assad nu poate rămâne la putere la capătul tranziției politice pe care o doresc, potrivit AFP. SUA au recunoscut joi că nu fac din plecarea președintelui sirian o "prioritate" și caută o nouă strategie pentru reglementarea conflictului din Siria, care durează de șase ani.

Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a indicat chiar că țara sa vrea mai degrabă să conlucreze cu Turcia și cu Rusia pentru a găsi o soluție politică pe termen lung în Siria, decât să se concentreze pe soarta lui Bashar al-Assad. "Noi avem în continuare aceeași poziție, nu cred că există un viitor pentru al-Assad, dar revine poporului sirian să decidă", a declarat ministrul de Externe olandez, Bert Koenders, la sosirea sa la reuniunea ministerială a UE din Luxemburg. În concluziile pe care miniștrii le-au adoptat luni, în finalul reuniunii lor lunare, cei 28 amintesc, de altfel, așa cum au făcut-o deja și în octombrie 2016, că "nu va fi pace durabilă în Siria sub regimul actual", potrivit unei surse diplomatice. Trebuie "o tranziție politică demnă de acest nume și la capătul procesului politic, când va fi vorba să se construiască Siria viitorului, Franța nu-și imaginează niciun moment că această Sirie ar putea fi condusă de al-Assad, după responsabilitatea pe care o are în situația actuală - peste 300.000 de morți, deținuți, torturi, o țară distrusă - eu cred că este o problemă de simț al responsabilității", a lansat ministrul de Externe francez, Jean-Marc Ayrault. "Noi am spus întotdeauna că sirienii trebuie să decidă cine va fi președintele lor, ce guvern vor avea și că nu are sens să reglementăm soarta lui al-Assad de la început pentru că aceasta ar duce la un impas", a explicat omologul său german Sigmar Gabriel. Potrivit lui, "SUA adoptă acum o poziție mai realistă decât în trecut", abandonând clar îndemnurile ca Bashar al-Assad să părăsească puterea.

"Dar un lucru nu va trece", a avertizat în același timp Sigmar Gabriel. "Ca un dictator care a comis crime oribile în regiune să rămână în funcție nepedepsit" în numele "unei concentrări asupra luptei împotriva grupării jihadiste Statul Islamic. Aceasta nu poate fi poziția Europei", a lansat ministrul german de Externe.