Rusia trimite arme în Siria prin România

21:55:37 / 18 Ianuarie 2014

suntem experti si in asta ?

nu e ceva nou implicarea romaniei in traficul cu arme. s-a mai scris in presa despre subiectul asta. apoi s-a asternut linistea. nimeni nu a fost tras la raspundere. nici cei care ar fi facut trafic cu arme, nici cei care ne-au informat gresit , in cazul ca informatia a fost falsa.