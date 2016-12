Rusia va introduce vize pentru statele CSI

Rusia va introduce, în curând, vize pentru statele din Comunitatea Statelor Independente (CSI), printre care se află şi R. Moldova, a anunţat vicepremierul Dmitri Kozak. ”Dacă nu vom controla fluxurile de imigranţi prin regimul de vize, atunci nu vom putea proteja ţara de conflicte interetnice”, a explicat vicepremierul Dmitri Kozak. Vicepremierul rus s-a referit, de asemenea, la discuţiile dintre Rusia şi UE în vederea liberalizării vizelor, dialog aflat în impas în urma dosarelor asupra cărora Bruxelles-ul şi Moscova nu au ajuns la un numitor comun. Dmitri Kozak a menţionat că regimul de vize va fi anulat în cazul în care va creşte nivelul social-economic şi de securitate din statele CSI.

Declaraţia intervine în condiţiile în care atât premierul Dmitri Medvedev, cât şi preşedintele Vladimir Putin au dat asigurări recent că Rusia nu are în vedere introducerea de vize pentru cetăţenii din statele membre CSI, organizaţie din care, alături de R. Moldova, mai fac parte Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan şi Uzbekistan. Măsura intervine în contextul în care R. Moldova va semna, în cursul acestui an, Acordul de Asociere cu UE, iar Chişinăul va primi, în câteva luni, undă verde pentru ridicarea regimului de vize în spaţiul european. De asemenea, Rusia a decis, din 1 ianuarie, limitarea termenului de şedere pentru imigranţii care nu deţin patente sau permise de muncă la 90 de zile, într-o perioadă de şase luni. În plus, o altă lege, care a intrat în vigoare în decembrie anul trecut, prevede că imigranţii care doresc să obţină un loc de muncă în sfera serviciilor publice din Rusia trebuie să susţină un examen de limba rusă. Potrivit legii, abia după ce vor demonstra că ştiu limba rusă, imigranţilor li se va elibera un permis de muncă sau li se va prelungi cel existent. Moscova a explicat că noile măsuri au în vedere limitarea imigraţiei ilegale şi a muncii „la negru“. Potrivit presei de la Chişinău, restricţiile decise de autorităţile ruse ar putea afecta peste 200.000 de cetăţeni din R. Moldova aflaţi la muncă în Rusia.