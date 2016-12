„Rusia va urmări cu atenție activitatea NATO în zona Mării Negre”

”Rusia va urmări cu atenție activitățile americane și ale Alianței Nord-Atlantice în zona Mării Negre și va reacționa pentru a menține securitatea în zona frontierelor sale sudice”, a declarat Alexander Grushko, reprezentantul permanent al Moscovei la NATO, citat de agenția Tass. ”Până acum nu am văzut vreo măsură concretă de implementare a deciziilor NATO privind întărirea prezenței militare la Marea Neagră, însă alianța discută această idee. De exemplu, au fost lansate propuneri de creare a unui grup naval permanent, care ar include state NATO care nu sunt în mod direct localizate în regiunea Mării Negre, dar și state partenere. Din punctul nostru de vedere, această idee va afecta negativ situația deja complicată din Marea Neagră, cauzată de activitatea militară în creștere a NATO. Ar putea submina și mai mult cooperarea în regiunea Mării Negre. Încercările americane de a cuceri această zonă maritimă cu ajutorul navelor, care sunt echipate cu sistemul de luptă Aegis și care au un potențial semnificativ de lovire și de apărare antirachetă, cresc riscurile de destabilizare”, a declarat oficialul rus.

Între timp, bulgarii o țin pe-a lor. ”Informațiile despre o așa-zisă propunere de creare a unei flote comune cu România și Turcia, pentru a contracara ameninţarea rusă în zona Mării Negre, sunt parte a unui război de propagandă cu elemente de tactici hibride”, a declarat Nikolay Nenchev, ministrul bulgar al Apărării, citat de Novinite. ”România a propus doar manevre și exerciţii comune de antrenament, cu scopul de a întări capacitatea de apărare”, a declarat Nenchev pentru postul bulgar de televiziune Nova TV. ”Bulgaria nu a primit vreo propunere de a participa la o forță navală comună, împreună cu România și Turcia, la Marea Neagră și nici nu a existat o ofertă de participare pentru Ucraina. Am cerut de la bun început includerea de experți NATO, în cazul în care există o discuție pe tema unei propuneri pentru manevre și exerciţii comune de antrenament”, a mai spus ministrul. Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a declarat joi că atât el, cât şi preşedintele Rosen Plevneliev se opun iniţiativei României de creare a unei flote militare NATO în Marea Neagră.

Preşedintele Klaus Iohannis a precizat joi că iniţiativa privind flota de la Marea Neagră a generat interpretări, subliniind că ”nu creează nimeni o flotă NATO, asta este o prostie, iniţiativa vizând exerciţii comune ale forţelor navale din România, Bulgaria şi Turcia, state membre NATO. Am văzut că au apărut tot felul de interpretări şi poate este bine să clarific un pic situaţia, înainte să se aventureze toată lumea în speculaţii. Această iniţiativă pe care am prezentat-o, şi am prezentat-o atât preşedintelui, cât şi prim-ministrului Bulgariei, este o iniţiativă care ţinteşte o colaborare, practic, în zona exerciţiilor comune şi a training-ului forţelor navale româneşti, bulgare şi turceşti. Aceasta este aşa-numita iniţiativă navală, deci se referă la forţele navale, se referă la exerciţiu şi training comun. Noi credem că această iniţiativă, în final, trebuie să se găsească sub umbrela NATO, fiindcă toate trei ţările riverane, România, Bulgaria şi Turcia sunt aliaţi în NATO. Unde a apărut, probabil, o înţelegere greşită, este conceptul de flotă NATO. Nu creează nimeni o flotă NATO, asta este o prostie. NATO nu poate şi nu doreşte să întreţină o flotă proprie în Marea Neagră. Este evident că detaliile tehnice, felul în care se realizează această iniţiativă şi cum va arăta ea, mai trebuie bine negociate, trebuie clarificat cine, cu ce forţe, cu ce logistică participă şi acum este foarte devreme să spunem cum va arăta la sfârşit. Dar lucrurile pe care vi le-am spus sunt destul de certe, deci iniţiativa vizează exerciţii, training comun al forţelor navale. Cred că ne-am lămurit”. La rândul său, premierul Dacian Cioloş a explicat joi că România nu a propus crearea unei flote la Marea Neagră, ci o cooperare navală a flotelor statelor riverane membre ale Alianţei, sub egida NATO.

Conform Convenţiei Montreux, ţările care nu au ieşire la Marea Neagră nu pot menţine nave militare în această zonă, mai mult de 21 de zile. Dintre statele membre NATO, România, Bulgaria şi Turcia au ieşiri la Marea Neagră. Rusia a criticat vehement, de nenumărate ori, prezenţa unor nave militare NATO în Marea Neagră. Recent, forţele aeriene ruse au efectuat, în centrul Mării Negre, un exerciţiu care simula distrugerea unor nave militare americane ancorate în Portul Constanţa. Rusia, care a anexat regiunea ucraineană Crimeea, în anul 2014, are propria Flotă militară în Marea Neagră, staţionată în Sevastopol. Relaţiile NATO-Rusia au continuat să se deterioreze începând din 2014, pe fondul crizei din Ucraina.