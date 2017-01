„Rusich” şi „Zoltan”, campioni la Constanţa!

Stadionul de la Palatul Copiilor a fost, în week-end-ul care a trecut, gazda unui eveniment de mare amploare pentru iubitorii de animale: „Cupa Mării Negre”, o expoziţie canină internaţională cu propunerea titlului CACIB (Certificat de Aptitudini pentru Campionat Internaţional de Frumuseţe), sub rezerva omologării de către FCI, organizată de Asociaţia Chinologică „Hobby” din Constanţa, Federaţia Chinologică Internaţională (FCI) şi Asociaţia Chinologică Română (AChR). Veniţi din toate colţurile Europei, începînd din Spania, Franţa şi Italia, pînă în Letonia, Belarus sau Federaţia Rusă, cei peste 350 de cîini din 86 de rase au transformat competiţia într-un adevărat spectacol. „Acest concurs este unul dintre cele mai importante găzduite de ţara noastră. Este un fapt dovedit de participarea internaţională consistentă, dar şi de rasele care au intrat în competiţie. Dacă în anii trecuţi aveam cel mult patru exemplare de Yorkshire Terrier în concurs, acum am avut 21. Nici în ceea ce priveşte cîinii din rasa Cane Corso nu am stat mai rău, cele 14 exemplare participante la competiţie fiind foarte apreciate. Spre uimirea noastră, am avut şi un exemplar de Xoloitzcuintle, cîinele fără păr mexican, de care doar auzisem pînă acum”, a declarat reprezentantul Asociaţiei Chinologice „Hobby”, dr. Liliana Calafus.

Considerată o ediţie specială întrucît a cuprins două expoziţii în loc de una, „Cupa Mării Negre” 2007 a beneficiat şi de un juriu de excepţie. Vasile Papp, preşedintele Colegiului de Arbitri, Petru Muntean, Cristian Stavarache au reprezentat România din perspectiva arbitrajului şi, alături de omologii lor internaţionali - Aramis Lim, Yolanda Magal şi Chang Weng Woh - au avut una dintre cele mai dificile misiuni ale întregului concurs: de a alege, în funcţie de clasă (Baby/Best Baby, Puppy/Best Puppy, Junior/Best junior, intermediară, deschisă, muncă, campioni, veterani/Best veteran, BOG - Best of Group, BOB - Best of Best), cele mai reuşite exemplare canine. Chiar cu cîteva minute înainte de a-şi auzi numărul şi de a intra efectiv în concurs, fiecare concurent s-a grăbit să facă ultimele pregătiri. Blana cîinilor a fost pudrată, periată, tapată, bigudată, pieptănată cu ajutorul celor peste zece specialişti aflaţi şi ei în perimetrul stadionului, în aşa fel încît caracteristicile rasei să iasă cît mai bine în evidenţă. Cine nu a apelat la serviciile unui specialist, s-a bazat pe experienţa cîştigată în cadrul unor asemenea concursuri. Vremea toridă nu i-a speriat prea tare pe competitori, iar pentru fiecare stăpîn a fost mai important să-şi liniştească animalul pentru a da tot ce are mai bun în concurs. Rasele de Ciobănesc românesc mioritic, Ciobănesc Carpatin, Schnautzerul Uriaş, Bulldogul Englez, Husky Siberian, Tchorny Terrier, Basset Hound sau Collie au fost repartizate în zece grupe. La sfîrşitul primei zile de concurs cu parade, ruşii au dat lovitura. Tchorny Terrierul „Rusich”, un superb mascul de patru ani, a cîştigat expoziţia canină de sîmbătă. După arbitraje pentru cel mai bun cîine din fiecare grupă (Best of Group), pentru cel mai frumos cîine din spectacol (Best in Show), dar şi la secţiunea junior handling, unde copiii şi-au dovedit măiestria în strunirea cîinilor, ieri a venit rîndul celei de-a doua expoziţii. Cu titlul de ”Best of Best” al primei expoziţii, „Rusich” a intrat încrezător în competiţie, reuşind să cîştige detaşat la secţiunea lui. Prin desemnarea cîştigătorilor celor zece grupe şi înmînarea cupelor tuturor participanţilor, organizatorii au dat startul galei finale. Obosiţi de canicula de afară însă bine struniţi de stăpînii lor, cei zece cîini au fost atent verificaţi de arbitrul Chang Weng Who. Locul I şi titlul de cel mai frumos cîine al expoziţiei nu a mai fost obţinut de „Rusich”, care a trebuit să se mulţumească doar cu poziţia secundă, ci de „Zoltan Klan Piegowatych”, un Basset Hound din Polonia. „Sînt extrem de fericită. Am muncit ani mulţi pentru a obţine o asemenea performanţă. Totul i se datorează lui Zoltan, un cîine absolut extraordinar”, a declarat Elwira Mielkarskia, proprietara lui „Zoltan”.