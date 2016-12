Ruşii cred tot mai mult într-o schimbare de regim prin presiunea străzii

Ruşii cred tot mai mult într-o schimbare a puterii prin presiunea străzii, relevă un studiu sociologic publicat ieri, de Centrul pentru Studii Strategice, la solicitarea Comitetului pentru Iniţiativă Cetăţenească, un institut creat de Aleksei Kudrin, un fost ministru influent al Finanţelor, împreună cu lideri din cadrul opoziţiei moderate. Studiul, al treilea de acest tip din 2011 în prezent, notează schimbări rapide şi profunde în conştiinţa politică a ruşilor, o degradare a opiniei faţă de Vladimir Putin, care se explică în parte prin absenţa unor noi rezultate pozitive ale politicii sale. Dezamăgirea ruşilor vizează toată sfera politică, inclusiv pe premierul Dmitri Medvedev, partidul majoritar Rusia Unită şi liderii opoziţiei, relevă studiul. În opinia autorilor, absenţa perspectivei oferite de alegeri şi de speranţa unei schimbări acceptate de liderii politici conduce la o creştere rapidă a legitimităţii scenariului schimbării puterii prin manifestaţii sau printr-o revoluţie. Alegerile legislative din decembrie 2011 au declanşat o mişcare de contestare civilă fără precedent, de când Vladimir Putin a preluat puterea, în 2000. În mare parte organizată prin intermediul reţelelor sociale online, această mişcare de contestare, la care partidele politice au participat în foarte mică măsură, nu a împiedicat, totuşi, revenirea la preşedinţie a celui considerat cel mai puternic om din Rusia. La 14 octombrie, partidul aflat la putere, Rusia Unită, a câştigat devansat primele alegeri locale organizate după revenirea la Kremlin a lui Putin.

ÎNALTĂ TRĂDARE Parlamentul rus a adoptat, marţi, în ultima lectură, o lege care extinde definiţia înaltei trădări, un lucru pe care activişti în domeniul apărării drepturilor omului îl denunţă drept un nou atac la adresa opoziţiei. Conform noii legi, înalta trădare nu constă doar în a transmite informaţii secrete unor guverne străine, ci şi în furnizarea de consultanţă sau ajutor financiar, spre exemplu, unor organizaţii internaţionale, în cazul în care acestea sunt implicate în activităţi îndreptate împotriva securităţii Ruisiei. Până în prezent, legislaţia în vigoare nu menţiona organizaţii internaţionale şi se aplica doar activităţilor care afectează securitatea externă. Noua lege prevede, de asemenea, o nouă infracţiune, pasibilă de o pedeapsă de până la patru ani de închisoare, cea de a primi secrete de stat prin mijloace ilegale. Unii activişti în domeniul drepturilor omului şi avocaţi şi-au exprimat temerea că împărtăşirea de informaţii cu organizaţii nonguvernamentale internaţionale ca Amnesty International sau chiar recurgerea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului va putea fi considerată o infracţiune de înaltă trădare. Partidul liberal Iabloko a apreciat marţi că noua legislaţie se va putea aplica oricărei organizaţii sau individ ale căror activităţi par periculoase serviciilor de securitate. Această lege a fost adoptată după o serie de alte legi, ca acea care califică drept agenţi străini grupuri ce beneficiază de finanţare străină sau cea care introduce o listă neagră cu anumite site-uri de internet, toate introduse după revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin, în mai.

UMILITOR Publicarea unei notiţe de informare la Sankt Petersburg destinată muncitorilor imigranţi din republicile fostei Uniuni Sovietice, care-i prezintă sub formă de lopeţi şi perii, a provocat scandal, reprezentanţi ai acestei comunităţi calificând-o ca umilitoare. Sub formă de bandă desenată, notiţa, al cărei scop este de a ajuta imigranţii proveniţi mai ales din fostele republici sovietice din Asia Centrală, a apărut pe un site oficial de Internet care se ocupă de promovarea relaţiilor interetnice. Ea reprezintă muncitorii imigranţi sub formă de perii, trafalete şi alte instrumente utilizate pe şantierele de construcţii şi la lucrările publice, unde sunt angajaţi numeroşi muncitori proveniţi din aceste ţări, mai ales la Sankt Petersburg şi la Moscova. Editată în rusă, în uzbekă, în tadjikă şi în kirghiză (limbile fostelor republici sovietice din Asia Centrală), oferă informaţii cu privire la formalităţile ce trebuie îndeplinite de muncitorii imigranţi, adrese şi sfaturi de sănătate. ”Prevenţia împotriva infectării cu virusul SIDA”, se poate citi pe o imagine care arată un medic purtând un termometru enorm şi spunându-le muncitorilor imigranţi: ”Nu uitaţi că acasă vă aşteaptă sănătoşi!”. Această notiţă a fost puternic criticată în presa rusă şi în spaţiul virtual, un reprezentant al diasporei azere la Sankt Petersburg calificând-o ca umilitoare. După apariţia scandalului, Parchetul din Sankt Petersburg a anunţat că va efectua investigaţii, în timp ce ministrul de Externe din Tadjikistan, o ţară săracă din Asia Centrală, a cerut ştergerea notiţei.

NOU REPREZENTANT LA NATO Preşedintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe viceministrul rus de Externe, Aleksandr Gruşko, în postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO. Zvonurile privind numirea lui Gruşko în acest post circulau de mai mult timp, fără să fie confirmate până în prezent. În perioada ianuarie 2008 - decembrie 2001, postul de reprezentant permanent la NATO a fost ocupat de către Dmitri Rogozin.