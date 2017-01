Ruşinea turismului românesc

Ovidiu Iuliu Marian, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), face declaraţii şocante şi descalificante, preluate de mai multe cotidiene centrale: “Eu nu vreau niciun turist străin în România! Niciunul! Eu vreau banii lor!”, “M-am săturat de litoralul acesta!”, sînt doar cîteva din replicile lui Ovidiu Iuliu Marian. Nici agenţiile de turism nu scapă de criticile şefului ANT, care le consideră foste “florării” sau foste “chioşcuri de ziare”. “Nu mai pot să fac turismul mă-sii. Mă f... în el de turism! Să şi-l ia cine vrea să-l conducă!”, “Litoralul este nereprezentativ pentru România. Litoralul este pata neagră a turismului românesc!”, mai spune şeful ANT. În replică, hotelierii şi agenţiile de turism cer debarcarea imediată a lui Ovidiu Iuliu Marian pentru atitudinea incalificabilă faţă de litoral. Hotelierii au fost stupefiaţi de declaraţiile lui Marian şi nu pot înţelege cum o persoană capabilă de astfel de trivialităţi poate reprezenta România în relaţiile internaţionale din domeniul industriei ospitalităţii. Ei susţin că şeful ANT nu poate să înţeleagă fenomenul turistic şi recurge la acuze împinse la absurd, exprimate într-un limbaj suburban, pentru a-şi masca incompetenţa, incoerenţa şi modesta înzestrare intelectuală.

În interviul acordat cotidianului “Capital” de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Ovidiu Iuliu Marian, propoziţia “M-am săturat de litoralul acesta!” revine obsedant. În plus, preşedintele ANT spune că mai mult de jumătate din afaceriştii de pe litoral lucrează la negru. Ce impiedică autorităţile să facă ordine în afacerile de pe ţărmul mării spune tot Ovidiu Marian: “Oamenii mei mă sună că nu se mai duc să-i verifice, că vin ăia cu săbiile... şi cînd intră în camerele lor, găsesc cuţite pe noptiere. Şi ameninţări! Şi tu mai vrei să faci turism în aceste condiţii?”. Agenţiile de turism nu scapă nici ele de criticile şefului ANT. Acesta le consideră foste “florării” sau foste “chioşcuri de ziare”. Mai mult, el susţine că gripa aviară, inundaţiile, preţurile mari şi serviciile proaste, venite pe fondul unor oferte ieftine pentru destinaţiile externe concurente, au adus litoralul românesc în cea mai neagră situaţie de după 1990. În plin sezon, mai mult de jumătate din camerele de pe litoral sînt goale, se lamentează Ovidiu Iuliu Marian. Cînd aude de litoral, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), devine furios: “Litoralul este nereprezentativ pentru România. Litoralul este pata neagră a turismului românesc! Eu, ministrul Turismului, spun treaba asta. I-am creat o imagine negativă ca management, ca personal, ca servicii, ca tot. Pentru doar trei luni de funcţionare...”, mai spune Ovidiu Marian precizînd că lucrurile nu merg bine pentru că “sînt smecheriţi oamenii de acolo”. El s-a mai lamentat reporterului de la “Capital” că deşi este pe litoral de la 1 aprilie, nu a reuşit nici măcar să declasifice unităţi de cazare pentru că erau închise. “M-am săturat de litoralul ăsta! Eram pe litoral şi primesc telefoane la unu noaptea că e o discotecă cu muzica la maxim. Mă duc la 200 de metri de ea şi-mi bate inima . Şi care era discoteca? Două boxe cît uşa mea, noaptea, lîngă mare, pe nisip. Şi o mare de oameni, 500 de oameni, şi lîngă ei o mare de saci de gunoi. Muzică. Şi toţi, drogaţi. Du-te tu ca ministru la ăia 500 de oameni, la DJ, şi zi-le: <Închideţi discoteca, că vă mănînc!>, s-a mai văitat Marian. Păi să luăm de exemplu plajele. Timp de 16 ani de zile au fost hotelierii. Corect? A fost gratis. De ce n-aţi făcut mă nimic?”, s-a mai buryuluit şeful ANT, insistînd pe faptul că 16 ani plajele au fost atribuite gratuit.

Propriiile declaraţii îl acuză pe Ovidiu Marian

Toate aceste afirmaţii ale lui Ovidiu Marian dovedesc că habar nu are de ceea ce se petrece pe litoral. Şeful ANT a uitat să precizeze că discotecile de pe plajele litoralului au apărut ilegal, ca urmare a “strategiei” ministrului Mediului, Sulfina Barbu, care a închiriat în acest an plajele litoralului unor intermediari. Chiar dacă Sulfina Barbu şi-a convins colegii de guvernare să aprobe exceptarea de la Legea construcţiilor trei firme cîştigătoare a hectare întregi de plajă, toate construcţiile de pe nisip sînt ilegale pentru că nu respectă caietele de sarcini, aparţin unor societăţi care au subînchiriat prin forme mascate diferite suprafeţe, nu întrunesc condiţiile pentru a fi autorizate, aşa că activitatea se desfăşoară ilegal. Acum, cum era şi firesc, dacă miniştrii încalcă legea şi “închid” ochii la infracţiunile care se petrec sub ochii lor, este normal ca atunci cînd se duc în “controale” să fie primiţi cu... sabia. Cum să îl controlezi pe unul căruia i-ai dat voie să se instaleze abuziv pe plajă şi cum să îl amendezi dacă ai transmis semnalul că cine “e prieten” cu tine sau cu Sulfina poate să facă ce vrea, că nu i se întîmplă nimic şi mai ales că poate să încalce legile cît eşti tu la putere? Ovidiu Marian s-a mai plîns că se lucrează la negru. Este o „noutate” pe care ziariştii i-au semnalat-o încă de la deschiderea acestui sezon estival, consecinţă directă a “strategiei” Sulfinei. Numai că Ovidiu Marian “îi plimba” pe ziariştii din presa centrală pe la investitorii privaţi unde unităţile de cazare arătau foarte bine, în timp ce se întîlnea “pe blat” cu hotelierii pe care încerca să îi prostească.

Deşi şeful ANT îi acuză pe hotelieri că “sînt şmecheriţi”, dă exemple de aspecte care se petrec pe plajă, deci nu în unităţile de cazare, aspecte pe care Corpul de Control al Ministerului Mediului nu “le-a” menţionat în raportul prezentat Sulfinei Barbu care, la rîndul ei, vrea să convingă presa că “strategia” promovată de ea este benefică pentru turism. Dacă şeful ANT are ceva de reproşat nu are decît să-i “raporteze” ministrului Mediului că ceea ce a făcut din plajele litoralului, bun de interes naţional, este greşit şi, de asemenea, instituţiilor statului care se fac, în frunte cu prefectul apolitic Dănuţ Culeţu, “că nu văd” ce se petrece pe plajele ţării. Turiştii în schimb văd, dar pentru că vocea lor nu este auzită de “aleşii poporului”, pleacă spre alte destinaţii. Poate că pentru Ovidiu Iuliu Marian litoralul, unde este concentrată 43% din capacitatea de cazare a ţării, nu contează cum nu contează nici pentru Sulfina Barbu şi nici pentru Guvernul portocaliu al ţării însă, şeful ANT are dreptate într-un singur punct: anarhia de pe plaje depăşeşte orice închipuire sub conducerea domniei sale. Ultimul studiu al World Travel&Tourism Council (WTTC – Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor) arată că România este una dintre ţările cu turismul cel mai puţin dezvoltat, situîndu-se pe locul 162 dintr-un total de 174 de ţări, dacă ţinem cont de ponderea acestui sector în produsul intern brut.

Hotelierii şi agenţiile de turism iau atitudine

Referitor la declaraţiile preşedintelui ANT, hotelierii din staţiunea Mamaia, ca de altfel, toţi angajaţii în industria turistică de pe litoral, au citit cu indignare şi stupefacţie declaraţiile din presă ale lui Ovidiu Iuliu Marian. În comunicatul remis redacţiei noastre de Asociaţia Patronală Mamaia (APM), se precizează: "Acest om, angajat de Guvernul României pentru a sluji interesul turismului românesc şi plătit din contribuţiile noastre la bugetul de stat, manifestă o atitudine incalificabilă faţă de litoral, cel mai important segment de turism la ora actuală în România. Nu înţelegem cum o persoană capabilă de astfel de trivialităţi poate reprezenta România în relaţiile internaţionale din domeniul industriei ospitalităţii. Insultele aduse hotelierilor de pe litoral nu fac decît să demonstreze, încă o dată, că acest individ nu poate să înţeleagă fenomenul turistic şi recurge la acuze împinse la absurd, exprimate într-un limbaj suburban, pentru a-şi masca incompetenţa, incoerenţa şi modesta înzestrare intelectuală. Refuzul lui sistematic de a comunica cu noi pentru a se găsi soluţii pentru turismul de pe litoral, cît şi subordonarea oarbă faţă de Ministerul Mediului, în dispreţ total faţă de cei ale căror interese ar fi trebuit să le reprezinte, nu fac decît să demonstreze incompatibilitatea acestui individ cu poziţia de preşedinte al ANT. Noi avem convingerea că Ovidiu Marian este şi refuzăm să-l mai recunoaştem în caliate de preşedinte al ANT. Cerem Guvernului României SĂ DEMITĂ IMEDIAT acest personaj, care este o ruşine pentru turismul românesc şi pentru România, în general”.

Şi Patronatul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România a luat poziţie faţă de afirmaţiile şefului ANT: “Specialiştii din turism sînt intrigaţi de vocabularul, de injuriile implicite sau explicite ce sînt adresate punctual sau la modul general, considerînd că, indiferent de situaţie, numai un dialog şi o comunicare bazată pe respect poate rezolva orice situaţie. În acest context, aprecierile pe care domnul Ovidiu Marian le face (nervos) agenţiilor de turism din România sînt de neacceptat şi reprezintă o gîndire şi o concepţie primitivă asupra rolului structurii comerciale ca parte componentă a industriei turistice a unei ţări. Admitem că există multe probleme în turismul românesc şi persoane în breaslă care nu fac cinste, sîntem însă împotriva oricărei generalizări. Este foarte greu să ne închipuim că după această evaluare a noastră să mai găsim argumente şi motivaţii comune. Avînd în vedere afirmaţiile sale, înţelegînd şi imposibilitatea domniei sale de a se impune în structurile administrative, susţinem ideea ministrului secretar de Stat de a pleca de la conducerea ANT şi, în acelaşi timp, repetăm apelul nostru către primul ministru şi către preşedintele României de a se implica personal în problematica turismului românesc”.