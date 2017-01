Ruslana, din nou la Bucureşti

Cunoscuta solistă ucraineană Ruslana, câştigătoarea Eurovisionului din 2004, va susţine un concert în România, chiar în această săptămână. Evenimentul se va desfăşura, sâmbătă, în Parcul Plumbuita din Bucureşti. Artista îşi va prezenta ultimul său material discografic intitulat „Wow (I\'\'m so Amazing)”, single-ul ce dă titlul discului fiind remixat de Richie Stites, cel care a colaborat şi cu Michael Jackson, OutKast şi 2Pac. În plus, backing vocalul de pe piesă a cântat alături de Celine Dion, Whitney Houston, Toni Braxton, iar orchestraţia a fost realizată în colaborare cu legendarul basist Rustee Allen (Sly, The Family Stone), Brian Collier (câştigător Grammy) şi Oscar Seaton (colaborator cu Lionel Ritchie). Melodia a fost compusă de solistă, în colaborare cu soţul ei, Oleksandr Ksenofontov.

La Bucureşti, Ruslana va interpreta hitul care a consacrat-o, „Wild Dances”, dar şi piese de pe ultimul său album, printre care şi două colaborări cu T-Pain şi Missy Elliott. În anul 2006, a fost votată drept cea mai bună câştigătoare de la Eurovision, într-un clasament realizat de televiziunea naţională din Germania. În 2009, a primit două premii la Asia Song Festival, la categoriile „Special Award” şi „Best Act”. Cântăreaţa se află la cea de-a şasea vizită în România: a mai susţinut recitaluri la Bucureşti, Craiova, Braşov şi Sibiu.