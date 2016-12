Rusmir a câştigat litigiul cu FC Farul

Unul dintre cei mai bine plătiţi jucători din curtea Farului, Dejan Rusmir, are şanse mari să se despartă de formaţia de pe litoral în această iarnă. Mijlocaşul sârb a câştigat litigiul cu gruparea constănţeană, fiind declarat liber de contract de către Federaţia Română de Fotbal, după ce nu şi-a primit salariul pe o perioadă de trei luni. În plus, Rusmir are de primit suma de 30.000 de euro, în caz contrar existând varianta ca FC Farul să nu fie programată în returul actualului sezon al Ligii a II-a. „Este adevărat că i-a fost admis memoriul, dar sperăm să discutăm cu el şi să rămână în continuare la Constanţa”, a spus preşedintele executiv al clubului constănţean, Sevastian Iovănescu. Dacă Rusmir va pleca liber de contract, FC Farul va trebui să achite către fostul patron, Gheorghe Bosînceanu, suma de 200.000 de euro, conform protocolului de vânzare al clubului, încheiat în vară.

În schimb, formaţia de pe litoral a oficializat revenirea celor patru jucători împrumutaţi la începutul campionatului la Delta Tulcea, Florin Pătraşcu, Emil Nanu, Ionuţ Larie şi Cristian Pantelie, dar şi a lui Chinonso Henry Ihelewere, de la Callatis Mangalia. „Mă bucur că mă întorc la Constanţa, pentru că sufletul meu rămăsese la Farul. Nu am vrut să plec la Tulcea, dar aveam nevoie de jocuri în picioare, iar la echipa a doua a clubului nu aveam drept de joc. Din câte am văzut în această serie, nu avem cum să ratăm promovarea. Am început greu campionatul, dar nu-i nimic pierdut şi cred că în vară vom sărbători revenirea în Liga I”, a explicat Pătraşcu. În schimb, întoarcere lui George Curcă la Constanţa pare greu de realizat. „Nu am discutat cu nimeni de la Constanţa, dar am fost înştiinţat să mă prezint pe 11 ianuarie la reunirea lui Dinamo. Mai mult, împrumutul meu este pe o perioadă de un an şi nu există niciun fel de clauze”, a explicat portarul constănţean. “Noi am trimis o hârtie oficială la Dinamo prin care am cerut revenirea lui Curcă la Constanţa”, a anunţat însă Iovănescu.

În privinţa programului de pregătire pentru retur, constănţenii au două variante privind primul cantonament de anul viitor. „După reunirea de pe 15 ianuarie, se va rămâne o săptămână la Constanţa, apoi vom face un stagiu de pregătire centralizată de cel puţin zece zile. Una dintre variante este Forban, locul unde efectua Steaua cantonamentele montane, iar cealaltă este Varna, în Bulgaria”, a spus Iovănescu.