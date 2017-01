Rusoaică, tîlhărită în Mamaia

Pentru o turistă din Belarus, zilele petrecute pe litoralul românesc nu vor fi o amintire prea plăcută. Marina Heleznik a ajuns în staţiunea Mamaia, la sfîrşitul săptămînii trecute, împreună cu familia. Interesată de a lega prietenii şi dornică de distracţii, fata nu s-a speriat cînd, luni seara, în timp ce se afla într-o discotecă, a fost acostată de cinci tineri români. Probabil că tînăra auzise de proverbiala “ospitalitate” a autohtonilor, căci după cîteva ore, cînd băieţii au invitat-o la o plimbare pe malul mării, ea a acceptat, fără a ţine cont de faptul că îi cunoscuse doar cu puţin timp în urmă. Poliţiştii spun că tinerii români aveau însă alte gînduri: ei plănuiau să o ducă pe rusoaică într-o zonă mai ferită a plajei, unde intenţionau să o jefuiască. Ajunşi în spatele unui hotel, aceştia şi-au pus planul în aplicare: unul dintre ei a lovit-o pe fată cu pumnul în faţă, în vreme ce altul i-a smuls aparatul foto pe care aceasta îl avea agăţat la gît, după care toţi cei cinci au rupt-o la fugă. Ei nu s-au oprit decît la cîţiva metri depărtare, în aglomeraţie, pentru a-şi împărţi prada. Pe lîngă aparatul foto, ei au găsit în husă un inel de aur, de două grame, şi un milion jumătate de lei. Turista jefuită a început să ţipe, fapt ce a atras atenţia unei patrule de poliţie, care a plecat imediat în urmărirea tîlharilor.

La vederea oamenilor legii, aceştia au încercat să fugă, patru dintre ei fiind însă reţinuţi. Ei au fost identificaţi ca fiind Cristian Băisan George Mocanu, Florin Băluţă, şi Costel Bălaşa, toţi din Basarabi. Luaţi la întrebări despre cele întîmplate, ei au încercat să scape, povestind că, de fapt, tîlhăria ar fi fost comisă de nişte persoane de etnie rromă, de la care ar fi primit şi banii pe care poliţiştii îi găsiseră asupra lor. “Pînă acum am avut loc de muncă, dar de cînd s-a îmbolnăvit mama stau acasă, pentru a avea grijă de ea. Nu am mai furat pînă acum niciodată”, le-a spus poliţiştilor Cristian Băisan, unul dintre tîlhari. În cele din urmă, ei şi-au recunoscut fapta. Potrivit poliţiştilor, ideea se pare că i-ar fi aparţinut lui Cristian Băisan, cel care de altfel a şi smuls aparatul. Ieri, acesta a fost prezentat procurorilor de pe lîngă Tribunalul Constanţa, sub acuzaţia săvîrşirii infracţiunii de tîlhărie. În urma audierilor, anchetatorii au propus instanţei arestarea lui preventivă. Potrivit oamenilor legii, turista din Belarus a suferit leziuni care vor necesita între 25 şi 30 de zile de îngrijiri medicale. Poliţiştii continuă cercetările, în vederea identificării şi celui de-al cincilea autor.