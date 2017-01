Russell Crowe a primit o stea pe Hollywood Walk Of Fame

Actorul australian Russell Crowe, premiat cu Oscar pentru rolul din “Gladiator / Gladiatorul”, a primit, ieri, cea de-a 2.404-a stea de pe Hollywood Walk Of Fame. Această ceremonie va avea loc cu o lună înainte de lansarea pe marile ecrane a filmului “Robin Hood”, care a marcat o nouă colaborare a lui Russell Crowe cu Ridley Scott, regizorul lungmetrajului “Gladiator / Gladiatorul”. Ron Howard, regizorul cu care Russell Crowe a colaborat la filmele “A Beautiful Mind / O minte sclipitoare” şi “Cinderella Man / Renăscut din cenuşă”, a fost prezent, alături de actorul australian, la această ceremonie, ce a avut loc luni după-amiază, în faţa Teatrului Kodak din Los Angeles.

Russell Crowe, născut pe 7 aprilie 1964 în oraşul neo-zeelandez Wellington, a crescut în Australia şi a debutat într-un episod din serialul de televiziune australian “Spyforce”, difuzat în 1972. A abandonat şcoala la vârsta de 16 ani, dorind să devină actor şi muzician. După ce a jucat în serialele de televiziune australiene “Neighbours” şi “Living withe the Law”, Russell Crowe a debutat în cinematografie, cu rolul din lungmetrajul “Blood Oath”, o dramă din 1990 despre procesul intentat autorilor unor crime de război într-un lagăr japonez. Cariera sa a urmat apoi o curbă ascendentă, actorul australian fiind distribuit în pelicule devenite între timp celebre, precum “Romper Stomper / Confruntarea”, “The Quick and The Dead / Mai iute ca moartea”, “The Insider / Informatorul”, “Proof of Life / Semn de viaţă”, “A Beautiful Mind / O minte sclipitoare”, “LA Confidential”, “3:10 To Yuma / Drumul dreptăţii” şi “State of Play / Jocuri la nivel înalt”. Russell Crowe a primit alte două nominalizări la premiul Oscar pentru rolurile din “The Insider / Informatorul”, în 2000 şi “A Beautiful Mind / O minte sclipitoare”, în 2002.