Russell Crowe le face pe plac fanilor

Actorul australian vrea să se dezică total de imaginea de băiat rău şi nepotolit. Mai zilele trecute concerta cu noua sa trupă The Ordinary Fear of God, la New York şi totul mergea cît se poate de bine. Numai că, la un moment dat, unul dintre admiratorii săi a început să-l fotografieze, orbindu-l cu lumina blitz-ului. "Este enervant!", l-a făcut atent Rusty, care l-a rugat să îi dea aparatul. Actorul şi cîntăreţul australian a rugat apoi o persoană din public să le facă o fotografie împreună şi totul a revenit la normal. Cu siguranţă, Russell Crowe era foarte bine dispus, căci după concert şi-a invitat prietenii la un restaurant japonez, unde a lăsat un bacşiş enorm, nu mai puţin de 50% din nota de plată.