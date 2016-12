Russell Crowe s-a lăsat de fumat, de dragul copiilor săi

Din dragoste pentru cei doi băieţi ai săi, Russell Crowe a găsit puterea să renunţe la tutun. Actorul australian s-a lăsat de fumat după ce fiul său mai mare l-a surprins pe când stingea o ţigară. Câştigătorul premiului Oscar a pufăit, ani la rândul, mai bine de două pachete de ţigări pe zi, dar a fost mereu atent ca prostul lui obicei să nu fie văzut de copiii lui, Charlie, de 6 ani, şi Tennyson, de 4 ani. ”Fumam de 36 de ani şi aş fi continuat să mă mint cu cât de mult am fumat. 40 de ţigări într-o zi uşoară, dar într-o alta în care sunt treaz de la 4 dimineaţa şi până în miez de noapte, atunci erau peste 60 şi am ajuns până la punctul în care corpul meu îmi cerea să mă opresc. Copiii mei nu m-au văzut niciodată fumând, dar Charlie este la vârsta în care se furişează după mine tot timpul. Eram în birou şi mi s-a părut că aud uşa deschizându-se şi m-am uitat în jur şi nu am văzut nimic, aşa că mi-am continuat ţigara. Mai târziu, când am dat să o sting, am văzut că era întins între canapea şi masă şi categoric m-a văzut fumând. A fost pentru ultima dată”, a declarat vedeta.