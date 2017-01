Ryan Gosling, concediat din cauza greutăţii

Nu doar vedetele feminine trebuie să îşi facă probleme pentru siluetă, ci şi cele masculine. Ryan Gosling a dezvăluit că a fost concediat din producţia ”The Lovely Bones” pentru că s-a îngrăşat 27 de kilograme pentru interpretarea lui Jack Salmon. Numai că actorul şi regizorul Peter Jackson aveau viziuni diferite despre cum ar trebui să se prezinte personajul. ”Eu chiar credeam că ar trebui să aibă vreo 95 de kilograme. Am amestecat îngheţata Haagen Dazs şi am băut-o ori de câte ori îmi era sete”, a mărturisit starul despre ”performanţa” lui. În plus, actorul, care a fost înlocuit cu Mark Wahlberg, crede că neconcordanţa s-a datorat şi faptului că nu a existat o colaborare între echipă şi actori. ”Nu am vorbit prea mult despre procesul de preproducţie, ceea ce a fost o problemă. A fost un film uriaş şi există multe lucruri cu care trebuie să te pui de acord şi Peter Jackson nu putea să facă asta cu fiecare actor în parte. Am apărut pe platou dar nu am fost potrivit. Apoi am fost gras şi şomer”, a completat actorul.