Ryan Gosling nu visează la casătorie

Are 30 de ani, a fost îndrăgostit de unele dintre cele mai frumoase vedete de la Hollywood, dar Ryan Gosling nu are nici cea mai mică intenţie să se gândească la căsătorie. Dimpotrivă, evită un astfel de angajament. ”Pentru mine, această chestiune este nostimă. Doar ideea că te vei căsători. Depinde de femeie. Trebuie să întâlneşti pe cineva cu care să simţi că vrei să mergi pe acest drum. Nu vreau să o fac arbitrar, ca să spun că am făcut-o”, a declarat vedeta.

Între timp, lui Ryan Gosling presa de scandal de peste Ocean îi atribuie idile peste idile. Una, dezminţită cu foc de ambele părţi, a fost vehiculată între Ryan Gosling şi Michelle Williams, care şi-au dat replica în filmul “Blue Valentine”. Alta cu starleta Blake Lively, alături de care a flirtat la premiera acestui film la New York. Ryan Gosling şi Blake Lively, în vârstă de 23 de ani, au fost văzuţi prima dată împreună în luna octombrie, când s-au plimbat prin Disneyland. “Este o actriţă incredibilă şi un bun prieten”, a comentat actorul canadian despre Blake Lively. De altfel, acesta ori de câte ori este întrebat despre relaţiile sale răspunde evaziv: ”Nu ai voie să ai prieteni în branşa asta!”