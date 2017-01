Actorul american a fost arestat şi acuzat că şi-a ameninţat fiul cu o armă în timpul unui conflict ce a avut loc la locuinţa sa din Malibu, la sfîrşitul săptămînii trecute. În vîrstă de 65 de ani, Ryan O'Neal a fost acuzat că şi-a ameninţat fiul, Griffin O'Neal, cu o armă cu care a tras cîteva focuri, în timpul unei dispute de familie. După cinci ore petrecute după gratii şi numai după ce a plătit o cauţiune de 50.000 de dolari, actorul a fost eliberat.

Griffin O'Neal, de 42 de ani, nu a fost rănit, dar o prietenă a acestuia, în vîrstă de 22 de ani, a suferit răni minore, care nu au fost totuşi provocate de focurile de armă. Tînăra a fost transportată la spital pentru îngrijire. Griffin O'Neal este fiul actorului cu prima sa soţie, Joanna Moore, fratele actriţei Tatum O'Neal. Ryan O'Neal mai are un fiu, Redmond, dintr-o relaţie ce a durat ani de zile cu actriţa Farrah Fawcett. Între anii '80 şi '90, Griffin O'Neal a lucrat ca actor, dar nu a reuşit să atingă statutul de star al tatălui său, care a devenit celebru în rolul lui Oliver Barrett al IV-lea în drama "Love Story", din anul 1970. Pentru acest rol Ryan O'Neal a obţinut o nominalizare la Oscar.

Tatăl şi fiul au avut o relaţie destul de tumultoasă. În plus, Griffin O'Neal este cunoscut pentru problemele pe care le-a avut cu abuzul de substanţe interzise şi cu legea. Acesta a făcut 18 zile de închisoare pentru că nu a efectuat orele în serviciul comunităţii la care fusese condamnat pentru că a provocat un accident de barcă, în anul 1986, în care şi-a pierdut viaţa fiul cel mai mare al regizorului Francis Ford Coppola. În 1989, a pledat nevinovat la acuzaţia de conducere în stare de ebrietate, iar în 1992 a fost de acord să se interneze timp de un an de zile într-un centru de dezintoxicare după ce a tras cu arma în maşina fostei sale prietene. La toate aceste probleme de familie, Ryan O'Neal mai are de luptat şi cu o formă cronică, dar tratabilă, de leucemie.