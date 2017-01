Ryan O\'Neal, acuzat de furt

Actorul american Ryan O\'Neal a fost acuzat că a furat un portret al fostei sale partenere de viaţă, Farrah Fawcett, realizat de Andy Warhol, în valoare de 30 de milioane de dolari, pe care actriţa americană l-a lăsat prin testament Universităţii Texas. Portretul actriţei Farrah Fawcett, care a decedat în iunie 2009, se află în dormitorul lui Ryan O\'Neal, deşi actriţa americană a lăsat instrucţiuni foarte clare în testamentul ei, potrivit căruia tabloul trebuie să fie donat Universităţii Texas, unde îşi făcuse studiile, alături de o altă operă de artă. Universitatea americană a angajat un detectiv privat pentru a descoperi locul unde se află tabloul.

Portretul actriţei Farrah Fawcett realizat de Andy Warhol a fost văzut de telespectatorii emisiunii de tip reality show Ryan and Tatum: The O\'Neals, iar Tatum, fiica actorului dintr-o relaţie precedentă, îl menţionează în noua ei carte, intitulată ”Found: A Daughter\'s Journey Home”. ”Pe toate zidurile sunt fotografii cu noi şi cu restul familiei din zilele noastre de glorie, un poster original al filmului ”Paper Moon / Luna de hârtie” şi portretul făcut lui Farrah de Andy Warhol”, scrie Tatum O\'Neal. Cu toate acestea, Ryan O\'Neal, care are un fiu, Redmond, cu Farrah Fawcett, susţine că toate dorinţele exprimate de Farrah în testamentul ei au fost îndeplinite. Anterior, actorul declarase că se simte mai apropiat de spiritul fostei sale partenere de viaţă atunci când se află printre obiecte care au aparţinut acesteia.

Farrah Fawcett, vedeta serialului de televiziune ”Charlie`s Angels / Îngerii lui Charlie” difuzat în anii \'70, a decedat pe 25 iunie 2009, la vârsta de 62 de ani, din cauza unui cancer. Actriţa a fost nominalizată la premiile Emmy, pentru rolul unei victime a violenţei domestice din filmul ”The Burning Bed / Flăcările urii” din 1984 şi pentru interpretările sale din drama ”Small Sacrifices / Sacrificii mărunte” din 1989 şi serialul ”The Guardian / Îngerul păzitor” din 2001. La rândul său, Ryan O\'Neal a jucat în filme celebre precum ”Love Story” şi ”Paper Moon”. Actorul american a fost nominalizat la Oscar în anul 1971, pentru rolul din ”Love Story” şi a jucat într-un alt lungmetraj de renume, ”Barry Lyndon”, în regia lui Stanley Kubrick. Farrah Fawcett şi Ryan O\'Neal au format un cuplu, fără a fi căsătoriţi, între anii 1979-1997 şi 2001-2009.