Ryanair va lansa zboruri din Bucureşti către Bologna, Milano şi Roma

Ryanair, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa, a anunţat lansarea, din iarna acestui an, a trei rute noi din Bucureşti, către Bologna, Milano şi Roma, urmând să ajungă, cu cele şapte zboruri operate pe plan local, la un trafic anual de 700.000 de clienţi în România. ”Oferind şapte rute pentru iarna 2015, Ryanair va deservi încă 415.000 de clienţi la Bucureşti în acest an, atingând un total de 700.000 şi dublându-şi astfel traficul pentru Bucureşti”, a declarat directorul comercial al companiei aeriene, David O’Brien. Zborurile către Roma (Ciampino) vor fi operate de două ori pe zi, cele către Milano (Bergamo) o dată pe zi, iar către Bologna vor fi operate cinci curse săptămânal. Ryanair operează în prezent patru zboruri din Bucureşti, către Bruxelles (Charleroi), Dublin, Londra (Stansted) şi Madrid. Ryanair are peste 1.600 de zboruri zilnic şi operează din 73 de baze, conectând 190 de destinaţii din 30 de ţări. Compania estimează că va transporta peste 100 milioane de pasageri la nivelul acestui an.