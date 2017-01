S&P a coborît perspectiva de rating a grupului Rompetrol la „negativ”

Agenţia de evaluare financiară Standard & Poor\'s (S&P) a coborît, ieri, perspectiva ratingului grupului Rompetrol, de la „stabil” la „negativ”, şi a reafirmat calificativul pentru credite pe termen lung la „B+”. Revizuirea perspectivei calificativului reflectă posibilitatea reducerii susţinerii de care poate beneficia din partea acţionarului majoritar, compania kazahă KazMunayGaz (KMG), ca urmare a scăderii preţului ţiţeiului, problemelor de pe piaţa creditelor şi a profitabilităţii reduse a Rompetrol, se arată într-un comunicat al S&P. Ratingul individual de credit al The Rompetrol Group (CCC+) este vulnerabil, întrucît generarea de flux de numerar a grupului este foarte slabă, consideră specialiştii agenţiei. „Considerăm că o continuare a susţinerii (din partea KMG, n.r.) ar putea fi dificilă, întrucît preţul scăzut la petrol şi creşterea taxelor în Kazahstan exercită presiuni asupra generării de flux de numerar a KMG şi a altor divizii importante ale grupului kazah”, a afirmat Per Karlsson, analist la S&P. La 30 septembrie, datoria pe termen scurt a Rompetrol se ridica la 749 milioane de dolari, iar situaţia lichidităţii este foarte sensibilă, avînd în vedere aşteptările privind o scădere a generării de flux de numerar în 2009. Perspectiva este negativă şi reflectă posibilitatea unui flux de numerar diminuat considerabil în 2009 şi 2010, în timp ce capacitatea KMG de a susţine Rompetrol se va afla sub presiune, conform agenţiei de rating. Grupul KazMunaiGaz a cumpărat, în august 2007, o participaţie de 75% la grupul Rompetrol, înfiinţat în Olanda de omul de afaceri Dinu Patriciu. Grupul Rompetrol cuprinde 40 de companii, cu activităţi în 13 ţări. Printre activităţile de bază se regăsesc rafinare, explorare, distribuţie, servicii industriale, logistică, marketing, dar şi servicii de turism şi transport aerian. Principalul activ al Rompetrol este rafinăria Petromidia Constanţa.