S&P a retrogradat trei mari bănci europene

Agenţia de evaluare Standard & Poor\'s a retrogradat, ieri, trei mari bănci europene, Barclays Plc, Deutsche Bank AG şi Credit Suisse Group AG, citând îngrijorările cu privire la mărimea portofoliilor din domeniul investment banking, precum şi impactul noilor reglementări. Standard & Poor\'s a retrogradat toate cele trei bănci până la A de la A plus, perspectiva asociată fiind una stabilă. În plus, în cazul băncii elveţiene UBS, agenţia de evaluare a confirmat ratingul A/A-1 cu perspectivă stabilă. Într-un comunicat de presă, S&P a precizat că acţiunea este cauzată de „riscurile crescute cu care se confruntă marile bănci europene active pe piaţa de investment banking, în condiţiile în care organismele de reglementare şi condiţiile incerte de pe piaţă continuă să facă mai dificilă activitatea în industrie”. Cele patru bănci europene sunt printre cele mai expuse la o serie de propuneri care ar reduce veniturile din operaţiunile de trading şi investment banking. În plus, băncile trebuie să strângă fonduri pentru a îndeplini noile norme de capital, într-un moment în care volatilitatea provocată de mediul economic dificil ar putea afecta câştigurile. Potrivit agenţiei de evaluare, operaţiunile de investment banking asigură 40% din veniturile Barclays, a treia mare bancă din Marea Britanie, iar riscurile cu care se confruntă acest tip aceste operaţiuni este puţin probabil să se reducă pe termen mediu. Credit Suisse, a doua mare bancă elveţiană, generează aproape jumătate din veniturile sale din investment banking. Deşi banca a luat măsuri pentru a reduce riscurile şi a majora capitalul, se confruntă în continuare cu un nivel semnificativ de incertitudine. De asemenea, S&P consideră că Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania, se confruntă cu o creştere a riscurilor provenite din operaţiunile de investment banking. Băncile din întreaga lume se confruntă cu o sporire a reglementărilor, iar Rezerva Federală din SUA a anunţat marţi că băncile americane trebuie să se aştepte la noi reguli peste normele Basel III privind rezervele de capital.