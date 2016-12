S-a ajuns la fundul sacului bugetar

Primăria comunei Independenţa reuşeşte cu greu să facă faţă cheltuielilor pe care le are în acest sfârşit de an. “Tot ceea ce înseamnă cheltuială administrativă ne cam goleşte bugetul. În prezent, banii pe care îi avem la dispoziţie ne ajung pentru a supravieţui. Sper să nu avem parte în această iarnă de inundaţii sau înzăpeziri, că nu avem de unde să luăm bani pentru a le rezolva. Singura noastră salvare este Consiliul Judeţean Constanţa care, atunci când poate, ne mai sprijină cu bani pentru a ne acoperi cheltuielile. Singura bucurie pe care o avem, cel puţin până la sfârşitul acestui an, este că am reuşit cu foarte mari eforturi să strângem ceva bani la buget pentru a avea fonduri să-i plătim pe cei care însoţesc persoanele cu handicap. Începând cu 2011 nu ştiu ce vom face, pentru că din propriul buget nu putem susţine o asemenea cheltuială”, a declarat primarul comunei, Cristea Gâscan.