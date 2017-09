Să ajutăm la înființarea primei plaje din Europa pentru persoanele cu dizabilităţi!

Vara este anotimpul așteptat cu nerăbdare de mulți dintre noi, marea atrăgând ca un magnet pe mai toată lumea. Se cunosc beneficiile pentru sănătate dacă mergem la plajă, ne scăldăm în apa mării, dar ne bucurăm și de razele soarelui. Din păcate, în România, dar nu numai, persoanele cu dizabilități care doresc să meargă la plajă au mari probleme; practic drumul spre mare este o misiune imposibilă, mai ales dacă vorbim de zonele unde trebuie coborât pe nisip, așa cum este, de exemplu, plaja din Faleză Nord, unde trebuie să cobori zeci de scări pentru a ajunge lângă mare (asta dacă ești în zona unde sunt scări). Cu alte cuvinte, este imposibil să ajungi pe plajă dacă ești în scaun cu rotile. Familia sau prietenii trebuie să fie bine antrenați, să care cărucioarele. Cineva s-a gândit la acest aspect, dar investiția este uriașă. Nu demult a fost demarată o campanie de strângere de fonduri, inițiativă care a fost lăudată de mulți. Se vrea ca orașul nostru să fie primul din Europa care va avea o plajă special concepută pentru persoanele cu dizabilităţi. După cum anunțam în ediția din 18 iulie, proiectul este inițiat de psihologul Adrian Gemănaru, nominalizat la World Autism Festival pentru elaborarea unor terapii de recuperare a copiilor cu autism, dar și cu alte dizabilități. În doar 10 zile de la demararea campaniei de strângere de fonduri pentru prima plajă din Europa dedicată persoanelor cu dizabilităţi, care va fi construită pe plaja din Constanţa (Faleză Nord), s-a strâns 15% din bugetul total de 100.000 de euro.

S-A ALĂTURAT CAMPANIEI!

În campania de strângere de fonduri s-a alăturat şi Asociaţia “Salvează o inimă”, iar persoanele interesate pot susţine proiectul pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/proiectul-beach-happiness/.

Parcul terapeutic, întins pe 22.000 de metri pătraţi de plajă, va cuprinde două zone de șezlonguri (100 de locuri), două zone de cearșafuri (1.000 de locuri), rampe speciale de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, o scenă pentru evenimente, o grădină senzorială de relaxare, un punct de hidratare, două locuri de joacă, o zonă de stimulare auditivă și una de stimulare vizuală și tactilă, un spaţiu de terapie canină, o alee senzorială, un atelier de olărit, scaune mobile plutitoare pentru persoanele cu dizabilități și un cort de prim ajutor. “De când am lansat proiectul, am primit sute de telefoane şi emailuri de la familii care au persoane cu dizabilităţi în grijă şi s-au arătat extrem de încântaţi de faptul că, în sfârşit, cineva se gândeşte la ei. Îmbucurător este faptul că, în doar 10 zile, am reuşit să strângem 15% din valoarea totală a proiectului, iar perspectivele sunt pozitive. Am toată convingerea că vom reuşi să strângem în timp util, cu aportul oamenilor minunaţi din ţara aceasta, toată suma necesară, astfel încât vara lui 2018 să ne găsească pe prima plajă din Europa dedicată persoanelor cu handicap”, se arată într-un comunicat al Asociației.

ÎN ROMÂNIA, APROXIMATIV 1 MILION DE OAMENI AU O DIZABILITATE, IAR NEVOIA UNUI PARC TERAPEUTIC DEDICAT LOR ESTE MARE

Parcul va fi, în realitate, un centru terapeutic extins direct pe plajă, unde vor putea fi oferite gratuit familiilor venite la mare activităţi care au ca scop principal îmbunătăţirea motricităţii generale şi a abilităţilor de comunicare. Organizatorii proiectului estimează că în vara anului următor, atunci când proiectul va fi gata, peste 100.000 de persoane vor beneficia de această zonă specială, iar în funcţie de evenimentele cultural-artistice care vor fi organizate pe timpul serii, numărul se poate chiar dubla.